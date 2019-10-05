с чего всё началось

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Общество Саудовская Аравия разрешила неженатым парам жить в одном номере отеля Власти Саудовской Аравии разрешили неженатым парам туристов вместе жить в одном номере отеля.

Шоу-бизнес Брат Кейт Миддлтон женится на француженке Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс сделал предложение своей возлюбленной – уроженке Франции Ализе Тевене.

Футбол Маммана получил травму в матче с «Уралом» Защитник петербургского клуба Эммануэль Маммана на 12-й минуте встречи столкнулся с нападающим Павлом Погребняком и получил травму колена.

Хоккей Салливан: понимаю, почему Кросби подрался. Ставлю ему пятёрку Понимаю, почему он это сделал, ставлю ему за это пятёрку, он проявил свои лидерские качества.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Политика В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера» В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Общество Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.

Единоборства Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

Армия и оружие Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.

Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

Происшествия Подросток убил пять человек на австрийском курорте В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.

Происшествия Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.

Единоборства Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.

Армия и оружие В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата» Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.

Политика Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

Политика МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.

Культура Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.

Музыка Впервые за 15 лет на «Евровидении» исполнят песню на русском языке Впервые за последние 15 лет на международном песенном конкурсе «Евровидение» в прямом эфире прозвучит песня на русском языке.

Политика Доклад премьера Дании о слонах и верблюде вызвал смех в парламенте Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен об итогах работы Кабмина.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.