Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось
Турецкая газета Medya Günlüğü дала понять
 читателям, насколько сложным может быть русский язык в стране, где от человеконенавистничества до частнопредпринимательской деятельности может быть один шаг.
Брянские новостивчера в 07:28

Подробнее о событии

Турков ужаснуло русское слово из 32 букв

Life.ru04:52

Medya Günlüğü (Турция): самые длинные слова в русском языке (Medya Gunlugu)

ИноСМИвчера в 02:31

Турецких журналистов удивило русское слово из 32 букв

РИА Новости02:37

В Турции поразились длинным русским словам

Экономика сегоднявчера в 17:44

Турок шокировали русские слова из 32 букв

URA.Ruвчера в 17:08

Турок поразили русские слова из 34 букв

Известиявчера в 16:12

Турецкие журналисты назвали самые сложные русские слова

Московский Комсомолец03:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество

Назван новый участник «Холостяка»

Lenta.ru вчера в 16:28
Общество

Саудовская Аравия разрешила неженатым парам жить в одном номере отеля

Власти Саудовской Аравии разрешили неженатым парам туристов вместе жить в одном номере отеля.
МИР 24 06:05
Шоу-бизнес

Брат Кейт Миддлтон женится на француженке

Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс сделал предложение своей возлюбленной – уроженке Франции Ализе Тевене.
Телепрограмма вчера в 13:59
Футбол

Маммана получил травму в матче с «Уралом»

Защитник петербургского клуба Эммануэль Маммана на 12-й минуте встречи столкнулся с нападающим Павлом Погребняком и получил травму колена.
Матч ТВ 04:52
Хоккей

Салливан: понимаю, почему Кросби подрался. Ставлю ему пятёрку

Понимаю, почему он это сделал, ставлю ему за это пятёрку, он проявил свои лидерские качества.
Чемпионат 05:42
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика

В Киеве люди вышли на новую акцию против «формулы Штайнмайера»

В Киеве проходит очередная акция протеста против подписания Украиной «формулы Штайнмайера» (она определяет порядок проведения выборов в Донбассе и присвоения территории особого статуса), сообщает УНИАН.
РБК 07:58
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество

Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября

Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
Интерфакс 03 октября в 11:19
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Футбол

Дом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю

Metaratings 06:01
Армия и оружие

Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом

В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.
Российская газета 06:39
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 07:42
Наука

В Татарстане нашли древнейшего возбудителя чумы

Российская газета 03 октября в 07:32
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия

Подросток убил пять человек на австрийском курорте

В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
Известия 05:32
Происшествия

Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже

Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие

В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»

Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Происшествия

Студенческое общежитие на Украине оказалось на грани обрушения

News.ru 04:42
Политика

Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II

Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Политика

МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter

МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
RT на русском 08:02
Культура

Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской

Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor 04 октября в 14:29
Музыка

Впервые за 15 лет на «Евровидении» исполнят песню на русском языке

Впервые за последние 15 лет на международном песенном конкурсе «Евровидение» в прямом эфире прозвучит песня на русском языке.
iReactor вчера в 15:06
Политика

Доклад премьера Дании о слонах и верблюде вызвал смех в парламенте

Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен об итогах работы Кабмина.
Слово и Дело 06:59
Происшествия

В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся

Известия вчера в 14:15
Политика

МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой

Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Здоровье

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов

Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Политика

Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17

Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru вчера в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное