Общество
Российская газетаВ Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.
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с чего всё началось
Турецкая газета Medya Günlüğü дала понять читателям, насколько сложным может быть русский язык в стране, где от человеконенавистничества до частнопредпринимательской деятельности может быть один шаг.Брянские новостивчера в 07:28
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Назван новый участник «Холостяка»
Lenta.ru вчера в 16:28
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Власти Саудовской Аравии разрешили неженатым парам туристов вместе жить в одном номере отеля.
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Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон Джеймс сделал предложение своей возлюбленной – уроженке Франции Ализе Тевене.
Телепрограмма вчера в 13:59
Футбол
Маммана получил травму в матче с «Уралом»
Защитник петербургского клуба Эммануэль Маммана на 12-й минуте встречи столкнулся с нападающим Павлом Погребняком и получил травму колена.
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Салливан: понимаю, почему Кросби подрался. Ставлю ему пятёрку
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Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Общество
Мэрия Москвы не согласовала акцию «Бессмертный ГУЛАГ» 13 октября
Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.
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Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Армия и оружие
Видео: ядерная ракета США встретилась с гражданским самолетом
В начале сентября у побережья Калифорнииатомная подводная лодка ВМС США Nebraska запустила четыре баллистические ракеты Trident II.
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Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
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В Татарстане нашли древнейшего возбудителя чумы
Российская газета 03 октября в 07:32
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Подросток убил пять человек на австрийском курорте
В Австрии подросток убил пять человек на горнолыжном курорте.
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Происшествия
Во Франции проведут проверку спецслужб после атаки в Париже
Премьер Франции Эдуар Филипп сообщил, что в стране будет проведена тщательная проверка сотрудников правоохранительных органов после того, как сотрудник префектуры полиции в Париже убил четверых коллег.
RT на русском 05:31
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Политика
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Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
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МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка стороннику FETO в Twitter
МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США в Анкаре за то, что аккаунт американского посольства поставил в Twitter лайк сообщению, враждебному по отношению к турецкой Партии националистического движения.
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Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor 04 октября в 14:29
Музыка
Впервые за 15 лет на «Евровидении» исполнят песню на русском языке
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Доклад премьера Дании о слонах и верблюде вызвал смех в парламенте
Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен об итогах работы Кабмина.
Слово и Дело 06:59
Происшествия
В Новороссийске пьяный депутат сбил ребенка и скрылся
Известия вчера в 14:15
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МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00