Общество
Российская газетаВ Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.
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с чего всё началось
Турецкая газета Medya Günlüğü дала понять читателям, насколько сложным может быть русский язык в стране, где от человеконенавистничества до частнопредпринимательской деятельности может быть один шаг.Брянские новостивчера в 07:28
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Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
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Истинную причину атеросклероза раскрыл немецкий врач
Одной из ведущих причин инсульта и сердечного приступа является атеросклероз, симптомом которого является сужение артерий.
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Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
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Происшествия
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Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
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2 августа стало известно, что Кайли Дженнер и ее возлюбленный Трэвис Скотт решили взять паузу в отношениях.
Woman.ru вчера в 10:13
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
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Политика
Байден назвал Трампа патологическим лжецом
Кандидат в президенты США Джо Байден назвал действующего лидера страны Дональда Трампа «абсолютно непригодным» для занимаемой должности.
BFM.ru 05:21
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Футбол
Роман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»
Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
Матч ТВ 04:06
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Политика
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
RT на русском 06:22
Общество
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона протестующих у полицейского участка в районе Монкок, а также в районе Вань Чай, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости 05:40
Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке
Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 06:17
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди
По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.
ИнфоСМИ 04 октября в 03:43
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Авто
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"Российское газовое общество" подготовило законопроект, в соответствии с котором машины, работающие на газомоторном топливе, смогут бесплатно ездить по платным автотрассам в РФ.
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Выяснилось, что жителям Чепецка автоматически пересчитают субсидии в отопительный период
Предоставлять документы не нужно Стало известно, что субсидии в отопительный период для жителей Кирово-Чепецка пересчитают автоматически.
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Зеленский заявил, что давления со стороны Трампа не было
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп на него не давил и никаких предварительных условий для встречи не выдвигал.
Вести.Ru 05:36
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки нашли в центре Читы
Вечерний курьер 05:08
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Религия
В РПЦ выступили против обучения английскому языку
Смирнов подчеркнул, что современные люди совсем не понимают церковнославянский язык.
ФедералПресс 04:30