с чего всё началось

Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.

В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке

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Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

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Происшествия Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.

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Политика Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос.