Общество
Российская газетаВ Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. В самом коротком из них - 19 букв.
Читать в источнике
Оценить74
с чего всё началось
Турецкая газета Medya Günlüğü дала понять читателям, насколько сложным может быть русский язык в стране, где от человеконенавистничества до частнопредпринимательской деятельности может быть один шаг.Брянские новостивчера в 07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Хоккей
Хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян умер после года борьбы с раком
ВашГород.ру 00:03
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.
Российская газета вчера в 01:55
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости 04 октября в 21:35
Политика
Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17
Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия 06:40
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
Сотрудник ФБР в течение часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, направлявшуюся на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском 05:43
Общество
Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники
Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Футбол
Леонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь
Metaratings 04:33
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Общество
Российский миллиардер пояснил, зачем высыпал на зрителей форума 20 тысяч долларов
BFM.ru 09:55
Гаджеты
Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой в смартфоне
ИнфоСМИ вчера в 04:23
Армия и оружие
Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
Режим «Правительства национального согласия» (ПНС) в Ливии, учрежденный когда-то силами ООН, чтобы покончить с хаосом «арабской весны», превратился в спонсора гражданской войны и беззакония в стране, сконцентрированного на нефтяных интересах соседних стран.
Политика Сегодня 06:11
Происшествия
На Кубани на сахарном заводе погибли двое рабочих
По предварительной версии, вечером 5 октября на сахарном заводе в Кореновске несколько рабочих отравились неизвестным веществом, двое из них погибли.
Краснодарские известия 07:23
Хоккей
ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием
Сегодня, 6 октября, 75-й день рождения празднует легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.
Чемпионат 07:39
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Утро.ru 04 октября в 03:33
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Кино
Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками
Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали об «октябрьском потеплении» в Москве
Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели москвичей ждёт «октябрьское потепление»: в четверг температура будет выше нормы на 1 °С, а в пятницу днём воздух может прогреться до +14 °С, что на 2 °С превысит климатическую норму.
RT на русском 09:18
Политика
Песков: Путин ответил на выкрик грузинской журналистки, потому что посчитал вопрос важным
Президент России Владимир Путин всегда уделяет внимание журналистам вне зависимости от страны, которую они представляют, если ему кажется важным их вопрос.
ТАСС 08:27
Общество
Названа главная польза винограда
Lenta.ru 01:13
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21