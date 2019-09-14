По данным турецких СМИ, после случившейся трагедии полиция арестовала граждан Турции. В их числе владелец компании, который занимается организацией полетов на парашюте, а также один из сотрудников. Ранее сообщалось, что в Анталье двое российских туристов получили травмы во время парасейлинга.

В Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе

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