Происшествия
Вести.RuВ Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе
По данным турецких СМИ, после случившейся трагедии полиция арестовала граждан Турции. В их числе владелец компании, который занимается организацией полетов на парашюте, а также один из сотрудников. Ранее сообщалось, что в Анталье двое российских туристов получили травмы во время парасейлинга.
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Кино
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Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
Мария Захарова заявила, что сообщения издания Yahoo News о подозрении высланных из США российских дипломатов в слежке за ФБР являются фантастической историей.
Gazeta.SPb 17:03
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Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных денег на кассах
Сбербанк запустил в сети магазинов продуктов питания «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
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Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
Самолет Red Wings загорелся перед вылетом из Черногории
Проблемы возникли у лайнера Airbus A321 российской авиакомпании Red Wings, который должен был 16 сентября отправиться из черногорского Тивата в Москву.
Вести.Ru 16:38
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science 13:28
Армия и оружие
National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»
Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ 14 сентября в 09:41
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Энергетика
АМКУ призвал «Нафтогаз» уточнить информацию по услуге «Газовый запас»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".
ПРАЙМ 14:51
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта случайно выдала беременность Кейт Миддлтон
Слова юной королевской особы перекликаются с недавними слухами о том, что Миддлтон очень хочет четвертого ребенка.
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.
Известия 08:18
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Футбол
«Астон Вилла» и «Вест Хэм» голами не порадовали
В заключительном матче пятого тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» и «Вест Хэм» разошлись миром.
Евро-футбол.ру 17:01
Политика
Белоруссия раскрыла схему поставок оружия из Украины в Россию
Таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию транзитом через территорию республики.
РБК 19:44
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем «Facebook» прокомментировала слова покидающего пост посла США в Сербии Кайла Скотта.
Военное дело вчера в 11:14
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
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Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
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Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Армия и оружие
Небензя показал в ООН подтверждающие сохранность больниц в Идлибе фото
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская авиация не нанесла никакого ущерба гуманитарным объектам в сирийской провинции Идлиб.
РБК 15:54