Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Турции умер российский турист, получивший травмы на аттракционе

По данным турецких СМИ, после случившейся трагедии полиция арестовала граждан Турции. В их числе владелец компании, который занимается организацией полетов на парашюте, а также один из сотрудников. Ранее сообщалось, что в Анталье двое российских туристов получили травмы во время парасейлинга.
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Россиянин умер в Турции от полученных травм при полете с парашютом

ТАСС11:01

В Турции умер пострадавший во время парасейлинга россиянин

РИА Новости10:22

В Турции скончался россиянин, пострадавший во время полета на парашюте

Интерфакс11:41

В Анталье умер пострадавший во время парасейлинга россиянин

РБК10:02

Видео с места падения туристов из РФ с парашюта в Турции

РЕН ТВ10:57

Появилось видео момента падения парашюта с российскими туристами в Турции

Газета.Ru13:01

Врачи не смогли спасти россиянина, сорвавшегося с парашюта в Турции

Комсомольская правда12:34
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Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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