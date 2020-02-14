Политика
РБКВ Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз
Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, передает «РИА Новости».
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Турецкие власти предприняли дополнительные меры по охране посольства РФ в Анкаре в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова, заявила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.РИА Новости01:59
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