Политика

РБКРБКВ Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова. Об этом сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Турецкие власти усилили охрану российского посольства из-за угроз

Турецкие власти предприняли дополнительные меры по охране посольства РФ в Анкаре в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова, заявила РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.
РИА Новости01:59

Подробнее о событии

Власти Турции усилили меры безопасности у посольства России

Эхо Москвы01:30

В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

РБК02:42

В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла

RT на русском02:13

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Коммерсантъ02:09

Турецкие власти усилили охрану российского посольства из-за угроз

РИА Новости01:59

Охрану посольства РФ в Турции усилили после угроз

Телеканал 360°02:47

В Турции усилены меры по обеспечению безопасности посольства РФ из-за угроз

ТАСС01:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 02:57, Ашберн
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
Кино

Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
iReactor 12 февраля в 16:14
Здоровье

Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом

Усилия Китая позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, за пределами КНР число заражений не превышает одного процента, заявил министр иностранных дел страны Ван И в ходе визита в Германию.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

Интерфакс 02:18
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости 00:10
Происшествия

СК проверит видео застолья с участием своих офицеров под выкрики «АУЕ»

РБК 12 февраля в 05:36
Энергетика

«Газпром» потерял надежду накачать Европу газом

Российский «Газпром» потерял надежду накачать Европу газом в 2020 году, поскольку не сможет выполнить экспортный план на текущий год.
Lenta.ru вчера в 11:47
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Общество

В России предложили запретить шум днём

Министерство юстиции направит в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству проект поправки в КоАП о запрете шума в дневное время, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 00:20
Футбол

Милан — Ювентус 1:1

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Sport24.ru вчера в 16:42
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском вчера в 02:54
Общество

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
RT на русском 02:26
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК вчера в 05:29
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 01:46
Кино

Федор Добронравов высказался о конфликте с Анатолием Васильевым

Privet-Rostov.ru 02:36
Общество

Лацанич уйдет с должности гендиректора «Вымпелкома» в июне

Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет должность в июне, сообщил материнский холдинг российской компании Veon.
Коммерсантъ 01:27
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru вчера в 23:36
Политика

Захарова назвала причину развала украинского государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь».
iReactor вчера в 17:22
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Армия и оружие

ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

За минувшие сутки украинские формирования шесть раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 25 единиц боеприпасов.
REGNUM 02:02
Футбол

Малком рассказал, как на него повлияла игра с Месси

Нева Спорт 02:48
Армия и оружие

В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия

РИА Новости вчера в 11:10
Общество

Исинбаева прочитала Конституцию после начала работы над поправками

Волжский.ру 01:02
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Инвестор строительства Ленского моста рассказал о финансировании

Выделение средств из федерального бюджета на строительство Ленского моста в Якутии на начальном этапе не предполагается, деньги могут потребоваться в 2021 — 2024 годы.
REGNUM 12 февраля в 19:27
Наука

Пробудить макак от наркоза помогла стимуляция таламуса

В эксперименте специалисты задействовали лабораторных макак, которые пребывали под наркозом.
Rusargument вчера в 15:39
Политика

В Белоруссии решили изменить герб

Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
REGNUM вчера в 09:57
Происшествия

Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали

В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Lenta.ru вчера в 07:58
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали Урганту о драках в коллективе

Звезды шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов, Максим Ярица и Сергей Исаев стали героями нового выпуска «Вечернего Урганта».
КП - Екатеринбург вчера в 23:51
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное