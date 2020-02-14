Политика

ИзвестияИзвестияВ Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

РБК02:42

Турция усилила меры безопасности российского посольства из-за угроз

РИА Новости01:59

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Коммерсантъ02:09

Турция усилила охрану посольства РФ после просьбы дипмиссии

РЕН ТВ03:03

В Турции усилена охрана посольства России из-за угроз в адрес посла

RT на русском02:13

В российском посольстве в Турции усилили меры безопасности

ТАСС01:23

В российском посольстве в Турции усилили охрану

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов

Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
РИА Новости 03:36
Политика

Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 04:16
Политика

Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
BFM.ru 04:18
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие

Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе

Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
РИА Новости 02:24
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Армия и оружие

На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе

По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Инфорос 12 февраля в 03:19
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Здоровье

ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом

При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Вести.Ru вчера в 19:10
Игры

«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы

«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Игромания.ру 03:01
Авто

Россети Сибирь развивает инфраструктуру для электромобилей

Количество электромобилей на территориях филиалов Россети Сибирь 2018 2019 Алтайский край 6 8 Бурятия 15 70 Республика Алтай 0 0 Красноярский край 39 61 Кузбасс 17 64 Омская область 1 20 Хакасия 4 12 Забайкалье 82 92 ИТОГО: 150 327 Наиболее популярной моделью является «японец» Nissan Leaf: эта марка составляет 82% от общего числа электромобилей на территории присутствия Россети Сибирь.
НИА-Красноярск 04:13
Происшествия

В анализах арестованного боксера Кушиташвили обнаружили кокаин

Интерфакс 03:51
Авто

Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy

В пресс-релизе сообщается, что Hyundai Prophecy демонстрирует новый язык дизайна, а также выведет философию бренда на новый уровень.
32CARS.ru 01:07
Общество

В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре

Известия 12 февраля в 05:01
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Коммерсантъ вчера в 18:29
Происшествия

Бойцы клуба Нурмагомедова получили 20 месяцев тюрьмы

Спортсмены бойцовского клуба, принадлежащего действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, получили 20 месяцев тюрьмы.
Газета.Ru 03:39
Биатлон

Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Газета.Ru 03:53
Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Общество

Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.
REGNUM 03:09
Культура

Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Дождь 01:07
Политика

Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном

REGNUM вчера в 12:33
Футбол

Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье

С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.
RT на русском 03:27
Политика

Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана

Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий американского президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Вести.Ru вчера в 14:30
Общество

Детали к планшетам для всероссийской переписи задерживает Китай

Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
Цензуры.Нет 03:50
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета 12 февраля в 03:54
Шоу-бизнес

Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк расскажет Малахову её дочь

Родные Анастасии с первого дня выбрали политику молчания и не комментируют ее состояние, чем лишь порождают многочисленные слухи Андрей Малахов предложил старшей дочери Анастасии Анне принять участие в шоу и рассказать о состоянии актрисы, об этом сообщает "Экономика сегодня".
Privet-Rostov.ru 04:00
Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.
Москва 24 вчера в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное