Политика
ИзвестияВ Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Общество
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Армия и оружие
Турция заявила о нейтрализации 63 сирийских военных в Идлибе
Турецкое Минобороны заявило о нейтрализации в Идлибе 63 сирийских солдат.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Армия и оружие
На Украине подсчитали потери бронетехники в Донбассе
По данным информационно-консалтинговой компании Defence Express, ссылающейся на статистику Минобороны Украины, армия страны в ходе боевых действий в Донбассе 2014–2016 годов потеряла 391 единицу техники, еще 2185 единиц получили повреждения, передает РИА Новости.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Игры
«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы
«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Авто
Россети Сибирь развивает инфраструктуру для электромобилей
Количество электромобилей на территориях филиалов Россети Сибирь 2018 2019 Алтайский край 6 8 Бурятия 15 70 Республика Алтай 0 0 Красноярский край 39 61 Кузбасс 17 64 Омская область 1 20 Хакасия 4 12 Забайкалье 82 92 ИТОГО: 150 327 Наиболее популярной моделью является «японец» Nissan Leaf: эта марка составляет 82% от общего числа электромобилей на территории присутствия Россети Сибирь.
Авто
Hyundai показала тизер нового электрокара Prophecy
В пресс-релизе сообщается, что Hyundai Prophecy демонстрирует новый язык дизайна, а также выведет философию бренда на новый уровень.
Общество
В Госдуме оценили возможность аннулирования ГИБДД карты о техосмотре
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
В начале февраля сирийская ПВО уже перехватывала израильские ракеты над Дамаском.
Происшествия
Бойцы клуба Нурмагомедова получили 20 месяцев тюрьмы
Спортсмены бойцовского клуба, принадлежащего действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибу Нурмагомедову, получили 20 месяцев тюрьмы.
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Общество
Витренко намерен отсудить у «Нафтогаза» премию за сделку с Газпромом
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко не собирается отказываться от обещанной ему премии за победу в споре с российской компанией Газпром в Стокгольмском арбитраже, выплату которой, по его словам, компания задержала.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Футбол
Экс-президент ЦСКА рассказал, как с бывшим главой «Локомотива» заплатил по $5 тыс. судье
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива", сразу договорились: перед игрой даём Левникову по $5 тыс. Чтобы судил честно.
Политика
Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Ирана
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий американского президента Дональда Трампа на ведение военных действий с Ираном.
Общество
Детали к планшетам для всероссийской переписи задерживает Китай
Нужный объем комплектующих пока не могут получить поставщики планшетов для всероссийской переписи населения.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Шоу-бизнес
Правду о состоянии Анастасии Заворотнюк расскажет Малахову её дочь
Родные Анастасии с первого дня выбрали политику молчания и не комментируют ее состояние, чем лишь порождают многочисленные слухи Андрей Малахов предложил старшей дочери Анастасии Анне принять участие в шоу и рассказать о состоянии актрисы, об этом сообщает "Экономика сегодня".
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры
Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау.