Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ Турции усилили меры безопасности посольства России

Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
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