Политика
Rambler News ServiceВ Турции усилили меры безопасности посольства России
Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.
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Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Происшествия
Федерация бокса РФ планирует пожизненно дисквалифицировать Кушиташвили
Федерация бокса России собирается пожизненно дисквалифицировать боксера Георгия Кушиташвили, обвиненного в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова госпитализирована вместе с сыном
Кожевникова призналась, что не стала заниматься самолечением и вызвала врачей. Сейчас сын актрисы находится под наблюдением медиков.
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде
Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Происшествия
Таксист прокомментировал инцидент с напавшей на него фитнес-тренером
По данным Ura.ru, пассажирка оказалась фитнес-тренером и участницей конкурса "Мисс Томск — 2013".
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Энергетика
«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке газа в Белоруссию в 2020 году.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Политика
Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Политика
Бывший глава Калужской области Артамонов переходит в Совет Федерации
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о своём переходе в Совет Федерации, сообщает корреспондент «АиФ-Калуга».
Происшествия
В Челябинске горит цех по производству пластиковой посуды
В Челябинске уже несколько часов тушат пожар в цехе по производству пластиковой посуды.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Армия и оружие
Президент Турции объявил ультиматум Сирии за действия в Идлибе
Ближайший соратник турецкого президента, председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели заявил, что турецкая нация, в отсутствие других вариантов, не должна исключать прямой конфронтации с властями Сирии, а руководство Турции нуждается и в пересмотре отношений с Россией.
Здоровье
Женщина на Урале 327 раз набрала телефон поликлиники ради вызова врача
Жительница города Златоуста 327 раз позвонила в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача.
Авто
Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval
Новый кроссовер Haval H5, призванный стать возрожденной версией некогда популярного внедорожника Great Wall Hover H5, сфотографировали на территории тульского завода Haval.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Культура
Ургант посмеялся над новым шоу Собчак
Шоумен Иван Ургант в программе "Вечерний Ургант" пошутил о новом шоу Ксении Собчак "Док-ток".
Армия и оружие