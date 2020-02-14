Власти Турции усилили защиту российского посольства после того, как в адрес посла Алексея Ерхова начали поступать угрозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии.

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Авто Появились первые изображения нового Renault Logan Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.

Происшествия В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу "Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.

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Политика Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.

Общество Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).

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