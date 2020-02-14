Политика

ИзвестияИзвестияВ Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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В Кремле призвали Турцию обеспечить безопасность российского посла

RT на русском05:36

Российское посольство в Турции совместно с местными властями усилило меры безопасности из-за угроз

Эхо Москвы06:10

В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз

РБК02:42

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Коммерсантъ02:09

Турция усилила охрану посольства РФ после просьбы дипмиссии

РЕН ТВ03:03

В российском посольстве в Турции усилили меры безопасности

ТАСС01:23

В Турции заверили, что принимают меры для охраны российских дипломатов

РИА Новости04:24
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Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Известия 07:45
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 07:44
Экономика

Мишустин раскритиковал ставку по ипотеке в 9%

Ставка по ипотеке на уровне 9% не помогает людям улучшить жилищные условия.
REGNUM вчера в 03:15
Политика

Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Lenta.ru 08:44
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru 07:42
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Компания J.D. Power провела исследование и определила перечень самых надежных трехлетних автомобилей.
Актуальные Новости 07:50
Шоу-бизнес

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН вчера в 06:06
Происшествия

Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести

Шестой пострадавший в столкновении двух грузовиков под Тамбовом умер в больнице, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Жданов.
Российская газета 03:41
Политика

Путин согласился сделать день голосования по Конституции выходным

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день и он должен стать выходным.
ТВ Центр вчера в 07:59
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

В интервью телеканалу "Звезда" мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, прокомментировала инцидент.
Инфорос 03:35
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

News.ru 07:35
Шоу-бизнес

Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли

Знаменитая певица Адель, которой удалось похудеть на рекордные 45 кг, стала похожа на Анджелину Джоли.
Аргументы недели 04:57
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
REGNUM 08:03
Футбол

РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус

Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
МР7.ру 07:38
Происшествия

Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Мосмонитор 02:05
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Игры

Опубликован вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII

Square Enix опубликовала вступительный ролик ремейка Final Fantasy VII.
Игромания.ру 05:30
Политика

Российские пранкеры разыграли Сандерса, представившись Гретой Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили кандидату в президенты США Берни Сандерсу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг и ее отцом Сванте Тунберг, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:59
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК вчера в 11:07
Биатлон

Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

RT на русском вчера в 08:01
Гаджеты

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

В компании опасаются, что слишком высокая стоимость PlayStation 5, обусловленная дефицитом компонентов, может отпугнуть покупателей.
Вести.Ru 08:16
Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 12 февраля в 02:28
Политика

Путин назначил троих помощников Медведева

Президент Владимир Путин назначил помощников заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева – Михаила Триногу, Сергея Соболева и Олега Осипова, указы опубликованы на портале правовой информации.
Ведомости 04:47
Общество

Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
РБК 00:36
Происшествия

При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

При жесткой посадке Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе погибли два человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 07:47
Политика

В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:35
Политика

Песков прокомментировал слова Исинбаевой о Конституции

Экономика сегодня 05:09
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