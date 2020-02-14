Политика

ИзвестияИзвестияВ Турции усилили охрану посольства России из-за угроз

Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Российское посольство в Турции совместно с местными властями усилило меры безопасности из-за угроз

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В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

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