Политика
ИзвестияВ Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Игры
Квартальный отчёт Remedy: в разработке пять проектов
В свежем квартальном отчёте Remedy по итогам 2019 года сообщается много деталей о показателях студии и её будущих проектах.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Авто
Технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11
Пресс-служба чемпионской команды опубликовала технические характеристики Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance – машины 2020 года.
Происшествия
Роспотребнадзор посчитал сбежавших из-под карантина в Петербурге
Петербургскую инфекционную больницу Боткина покинули всего четыре пациента, которых изолировали с подозрением на коронавирус Covid-19, двоих убедили вернуться на карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Здоровье
Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ
Ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в России ниже эпидемического порога, считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Политика
Песков: не читавшие Конституцию не снижают уровень рабочей группы
Наличие в составе рабочей группы по изменению Конституции людей, которые не читали Основной закон, не снижает ее уровня, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Количество версий, якобы проливающих свет на загадочную ситуацию со съемками сериала, красноречиво свидетельствовало о том, что ничего снимать, и правда, не будут.
Политика
Экс-глава Калужской области Артамонов перешел в Совет Федерации
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что переходит в Совет Федерации РФ.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали сокамерниками в СИЗО
Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово».
Политика
Кремль отреагировал на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле выразили уверенность, что Турция примет все меры для безопасности сотрудников посольства и всех до одного россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Шоу-бизнес
Попытавшуюся закинуть ногу за голову Лободу заподозрили в нетрезвом выступлении
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Энергетика
«Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен на поставки газа из России в Белоруссию в 2020 году.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова заявила об отсутствии страха перед Мартеном Фуркадом, который совместно со своим адвокатом намерен обратиться в суд.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Киберспорт
Объявлена официальная дата выхода новой Half-Life
Компания Valve объявила официальную дату выхода новой Half-Life. Напомним, это будет шутер от первого лица для виртуальной реальности.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе и коронавирус
По словам Пескова, президент и члены Совбеза обсудили напряженную обстановку в сирийской провинции Идлиб, которая вызвана активностью террористов, находящихся в регионе.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.