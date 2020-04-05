Коронавирус

РБКРБКВ Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил у себя в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара. По его словам, вакцину ввели животным при помощи микроигл на лейкопластыре.
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В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

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