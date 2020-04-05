Коронавирус
РБКВ Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил у себя в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара. По его словам, вакцину ввели животным при помощи микроигл на лейкопластыре.
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Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
Общество
Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
Общество
Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса
Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова сообщила, что беременна
Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
Здоровье
В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы
В Нью-Йорке съемочную группу ВГТРК атаковали сотрудники больницы.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
Футбол
Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду
Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
Общество
В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту
В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Общество
Названы регионы России без коронавируса. Их осталось всего шесть
Ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 до сих пор не выявили всего в шести регионах России.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Футбол
Олег Иванов: «Не уверен, что мы сможем доиграть сезон»
Не уверен, что мы сможем доиграть сезон.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Происшествия
Главные новости за выходные 4–5 апреля
Подробнее Ночью 4 апреля в Мурманске был ликвидирован член террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).
Общество
В США главный хирург показал на видео, как сделать защитную маску дома
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Депутат Мосгордумы Стебенкова заболела коронавирусом
Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова подтвердила, что заболела коронавирусом, передает издание "Подъем".
Религия
У трех священников Московской епархии обнаружили коронавирус
«По состоянию на 5 апреля 2020 года у [трех] священнослужителей Московской епархии тест на вирус COVID-19 дал положительный результат», — говорится в сообщении.
Общество
Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки
«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
Армия и оружие
Киев стягивает группировку для наступления на ЛДНР
«Украинские войска всегда готовы ударить по землям ЛДНР, но ждут удобного момента, когда Москва не может нам помочь», - рассказал экс-министр ДНР Игорь Стрелков.
Музыка
Группа «Сплин» записала обращение к Гарри Поттеру
Песня получила название "Передайте Гарри Поттеру, если вдруг его встретите".
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Политика
Режим дистанционной работы Путина продлится еще неделю – Песков
"Случай с заболеванием главврача просто продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – это именно сократить физическое общение, что президент и сделал", – отметил представитель Кремля.
Общество
Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья
В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Хоккей
«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ через один сезон
Хоккейный клуб «Адмирал» планирует вернуться в КХЛ через один сезон, сообщила 3 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.