Коронавирус
РБКВ Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса
Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил у себя в Twitter профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе (Анкара) Атеш Кара. По его словам, вакцину ввели животным при помощи микроигл на лейкопластыре.
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Общество
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» покончил жизнь самоубийством
Заразившийся коронавирусом врач «Реймса» Бернар Гонсалес совершил самоубийство.
Общество
В Италии зафиксировали замедление роста числа жертв коронавируса
Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что в стране число госпитализированных с коронавирусом снизилось впервые с начала эпидемии, сообщает Corriere della Sera.
Общество
В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу
Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи
Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
Экономика
ЦБ заявил о платных кредитных каникулах на фоне пандемии
В Банке России заявили, что кредитные каникулы не станут бесплатными. Уточняется, что проценты будут продолжать начисляться.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Религия
У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус
Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице
Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
В экономике наступает этап "новой реальности", но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для "России-1".
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Общество
Астролог прогнозирует спад пандемии COVID-19 к маю
Астролог считает, что россияне смогут уже совсем скоро вернуться к нормальной жизни. Она предсказала спад пандемии коронавируса в мае.
Происшествия
Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Общество
Воробьев утвердил список работающих в карантин предприятий Подмосковья
В период повышенной готовности работу продолжат осуществлять организации, которые снабжают граждан продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, а также предприятия, оказывающие им логистические и складские услуги.
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты для иммунитета и кишечника
Медики назвали варианты диет, которые будут способствовать поддержанию здоровой флоры кишечника и активации защитных механизмов организма против вирусов и бактерий.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Политика
Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса COVID-19.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Общество
Свердловский губернатор разрешил работать в карантин ряду организаций
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список организаций, которым можно работать во время режима самоизоляции.
Политика
Президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам
25 марта президент Путин уже выступил с телеобращением к нации, в ходе которого объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.
Общество
Голикова объяснила, почему вывоз россиян из-за рубежа приостановили
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, почему возвращение россиян из-за рубежа приостановили.
Космос
Ученые объяснят загадки космоса симметрией внутри атомного ядра
Общество
Названы профессии, по которым ударит пандемия
Пандемия COVID-19 ускорила процесс автоматизации многих рабочих процессов, под этот удар могут попасть фармацевты, репетиторы, банковские менеджеры, риелторы, передает RT.
Общество
Власти Калининграда оценили последствия отмены поездов
Отмена всех поездов в Калининград из-за коронавируса не повлечёт экономические потери.
Транспорт
Белоруссия отменяет последние поезда в Россию
В связи с закрытием границы России Белорусская железная дорога временно отменила сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщают РИА Новости.
Здоровье
На Украине нашли единственный не пораженный коронавирусом регион
Николаевская область оказалась единственным не пораженным коронавирусом регионом на Украине.