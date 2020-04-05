Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургВ Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, передает РИА Новости. Вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре, — она дала иммунный ответ в виде выработки антител.
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Кино
Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Политика
Байден предложил виртуальный формат для отложенного съезда демократов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США от Демократической партии, предлагает однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Экономика
Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами
Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Происшествия
В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин
31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
Происшествия
Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Общество
Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан
Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Общество
Россиянам разрешили посещать рынки и гипермаркеты
Минпромторг РФ подчеркнул, что в регионах люди должны понимать, что могут ходить за покупками не только в ближайший продуктовый, но и посещать крупные супермаркеты, гипермаркеты, расположенные далеко от дома, а также рынки и ярмарки.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Кино
Глава Marvel рассказал об особенностях сюжета «Чёрной вдовы»
Лос-Анджелес, США, 6 апреля 2020, 00:10 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги в очередном интервью рассказал о сюжете предстоящего кинокомикса «Чёрная вдова».
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии
Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Общество
Россия избегает взрывного роста заражения коронавирусом
России пока удаётся сохранять плавные темпы заболеваемости коронавирусом, сообщает DEITA.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Кино
Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции
Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Экономика
Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане
Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Экономика
Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку
В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Здоровье
Главный нарколог России предложил ограничить продажу крепкого алкоголя
Главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил о необходимости ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней в России.
Общество
Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом
Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.