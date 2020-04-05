В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, передает РИА Новости. Вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре, — она дала иммунный ответ в виде выработки антител.

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных

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