Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, передает РИА Новости. Вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре, — она дала иммунный ответ в виде выработки антител.
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В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

РИА Новости12:37

Турецкий ученый сообщил об успешном испытании на животных вакцины от коронавируса

Газета.Ru12:49

Стало известно об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Lenta.ru12:41

В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

РБК13:48

Турция заявила об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Комсомольская правда12:15

Турецкие врачи заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса

Говорит Москва11:51

В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

ТАСС11:43
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Кино

Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер "Джентльменов" Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, также известным как Гоблин.
Российская газета 06:44
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Lenta.ru 19:21
Политика

Байден предложил виртуальный формат для отложенного съезда демократов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, претендующий на избрание кандидатом в президенты США от Демократической партии, предлагает однопартийцам провести съезд в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 12:35
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

Беглов попросил петербуржцев поделиться планшетами со школьниками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил горожан поделиться лишними ноутбуками и планшетами со школьниками, которым надо продолжать дистанционное обучение в условиях самоизоляции по коронавирусу.
Znak.com 09:07
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Экономика

Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами

Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.
Газета.Ru 16:27
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Происшествия

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС 12:01
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости 03 апреля в 05:55
Общество

Посольство США сообщило о рейсах из Москвы для вывоза своих граждан

Госдепартамент США организовал специальные чартерные рейсы для вывоза своих граждан из России в связи с прекращением страной международного авиасообщения из-за коронавируса.
РБК 18:08
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть до 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Общество

Россиянам разрешили посещать рынки и гипермаркеты

Минпромторг РФ подчеркнул, что в регионах люди должны понимать, что могут ходить за покупками не только в ближайший продуктовый, но и посещать крупные супермаркеты, гипермаркеты, расположенные далеко от дома, а также рынки и ярмарки.
Вестник Кавказа 03 апреля в 09:11
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Кино

Глава Marvel рассказал об особенностях сюжета «Чёрной вдовы»

Лос-Анджелес, США, 6 апреля 2020, 00:10 — REGNUM Глава студии Marvel Кевин Файги в очередном интервью рассказал о сюжете предстоящего кинокомикса «Чёрная вдова».
REGNUM 17:10
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по питанию во время пандемии

Специалисты Роспотребнадзора поделились рекомендациями ВОЗ о правильном питании во время коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 03:20
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Общество

Россия избегает взрывного роста заражения коронавирусом

России пока удаётся сохранять плавные темпы заболеваемости коронавирусом, сообщает DEITA.
Deita.ru 17:15
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Кино

Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции

Фильмы "Джентельмены" Гая Ричи, "Заражение" Стивена Содерберга и "Бладшот" с Вином Дизелем в главной роли вошли в число самых популярных у россиян на самоизоляции.
Клопс 11:20
Экономика

Чиновники не согласовали серьезную поддержку в новом антикризисном плане

Второй антикризисный пакет будет представлен на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.
Ведомости 18:29
Экономика

Дольщики не смогут взыскать штрафы с застройщиков за просрочку

В период начисления неустоек теперь не будет включен промежуток времени с 3 апреля до 1 января 2021 г. До сих пор, если застройщик нарушил сроки передачи квартиры, то покупатель был вправе требовать с него неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, стоимость неустойки рассчитывалась в зависимости от цены договора.
Ведомости вчера в 05:04
Здоровье

Главный нарколог России предложил ограничить продажу крепкого алкоголя

Главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил о необходимости ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней в России.
Город342 07:29
Общество

Премьер-министр Ирландии решил раз в неделю работать врачом

Дублин, 5 апреля 2020, 22:59 — REGNUM Решение работать раз в неделю врачом, чтобы помочь Национальной санитарной службе (HSE) в борьбе с пандемией коронавируса, принял премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
REGNUM 15:59
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