Футбол
ИнфоСМИВ Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
В Турции в рамках 8-го тура чемпионата состоялся матч между "Коньяспор" и "Ени Малатьяспор". Сразу же после начала матча произошёл забавный и, по словам болельщиков, самый нелепый эпизод в истории суперлиги - вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы был удалён уже на первой минуте матча.
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Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
Армия и оружие
Кремль раскритиковал нахождение американских солдат в Сирии
В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа оставить там часть военнослужащих.
Энергетика
Сечин уверен в росте спроса на нефть в 2020 году
Ранее News.ru писал, что ОПЕК снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с сентябрём — до 0,98 млн баррелей в сутки.
Происшествия
Младенец умер на борту летевшего в Хабаровск самолета
Политика
На Украине начали признавать выданные в ДНР и ЛНР документы
На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
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ФСИН подтвердила побег фигуранта «Нового величия» Гаврилова
Сотрудники ФСИН получили сигнал о нарушении целостности электронного браслета фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, который находился под домашним арестом.
Происшествия
Найденные в грузовике 39 погибших мигрантов оказались китайцами
39 человек, чьи тела были обнаружены в грузовике в английском городе Грейс, графство Эссекс, оказались гражданами Китая.
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Макгрегор заявил о желании подраться с Хабибом в Москве
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил о желании подраться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
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Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Экономика
В Moody’s рассказали о влиянии санкций на Россию
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3", прогноз стабильный.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
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В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления
В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.
Происшествия
В Ярославле одновременно госпитализировали 24 участников слета лидеров
В Ярославле одновременно госпитализировали 24 участников слета лидеров лиги студенческих клубов.
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Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Общество
МЭР предложило расширить полномочия МВД в области техосмотра
Министерство экономического развития России предлагает наделить МВД новыми полномочиями в области техосмотра.
Политика
Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в шпионаже против России иностранцу Полу Уилану до 29 декабря.
Политика
CNN обвинил Россию в унижении США из-за успеха в Сирии
На сайте американского телеканала CNN во вторник 23 октября появилась статья о том, что Соединенные Штаты Америки стали «самыми большими неудачниками» на политическом ринге из-за подписания меморандума по Сирии президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.