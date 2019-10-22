В Турции в рамках 8-го тура чемпионата состоялся матч между "Коньяспор" и "Ени Малатьяспор". Сразу же после начала матча произошёл забавный и, по словам болельщиков, самый нелепый эпизод в истории суперлиги - вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы был удалён уже на первой минуте матча.

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

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