Футбол

ИнфоСМИИнфоСМИВ Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

В Турции в рамках 8-го тура чемпионата состоялся матч между "Коньяспор" и "Ени Малатьяспор". Сразу же после начала матча произошёл забавный и, по словам болельщиков, самый нелепый эпизод в истории суперлиги - вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы был удалён уже на первой минуте матча.
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Вратарь «Коньяспора» получил красную через 13 секунд после начала матча. Он взял мяч в руки за штрафной

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Вратарь заработал удаление на первой минуте матча чемпионата Турции

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Вратарь «Коньяспора» был удален на 11-й секунде. Видео

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Вратарь заработал удаление на первой минуте матча чемпионата Турции

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В Турции вратарь получил красную карточку на 11-й секунде матча. Видео

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В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры

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