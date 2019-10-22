Футбол
ИнфоСМИВ Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
В Турции в рамках 8-го тура чемпионата состоялся матч между "Коньяспор" и "Ени Малатьяспор". Сразу же после начала матча произошёл забавный и, по словам болельщиков, самый нелепый эпизод в истории суперлиги - вратарь "Коньяспора" Серкан Кырынтылы был удалён уже на первой минуте матча.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:14, Ашберн
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Кино
Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Рифей-Пермь вчера в 06:43
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Газета.Ru вчера в 21:56
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Известия вчера в 23:19
Общество
Россия строит специальный космический корабль для туристов
Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв заявил о доработке корабля «Союз» для полёта туристов на Международную космическую станцию (МКС).
RT на русском 00:57
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу «нормандской четвёрки»
Украина рассчитывает на проведение встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
RT на русском 01:52
Происшествия
Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС
Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.
Российская газета вчера в 23:37
Происшествия
Под Челябинском в частном доме погибли пять человек
В посёлке Роза Челябинской области пять человек насмерть отравились угарным газом.
REGNUM 02:05
Политика
Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте
Ранее Джонсон заявил, что снимет с рассмотрения законопроект о выходе страны из ЕС, если парламент в течение трех дней не поддержит предложенный правительством план действий о Brexit 31 октября.
РБК вчера в 15:14
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
Происшествия
На Урале девочка-подросток ушла в школу и пропала
REGNUM вчера в 23:18
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
РБК вчера в 05:34
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Шоу-бизнес
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа
Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Гаджеты
Huawei: на разработку ОС Harmony уйдут годы
Один из топ-менеджеров Huawei признал, что замена операционной системы Android на смартфонах компании на систему собственной разработки может затянуться на годы.
TelecomDaily вчера в 05:26
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Вести.Ru вчера в 01:53
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 06:16
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Goroday.ru вчера в 13:06
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39