Вратарь «Коньяспора» Серкан Кырынтылы получил красную карточку на первой минуте матча 8-го тура чемпионата Турции против «Малатьяспора». Уже на 13-й секунде встречи Кырынтылы забрал мяч в руки за пределами своей штрафной площадки, после чего увидел перед собой красную карточку.

В Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте матча

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