Общество
Газета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Спорт
Министр спорта России прокомментировал санкции WADA. Главное
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал санкции, которые исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) ввел в отношении России.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
Футбол
Барселона — Мальорка 5:2
Футболисты «Барселоны» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании разгромили «Мальорку».
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Футбол
Круговой перенес операцию в Финляндии
Защитник Данил Круговой сообщил, что его прооперировали в Финляндии.
Политика
ЕС решил создать аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм
По словам неназванного дипломата, из ЕС, решение об «акте Магнитского» поддержали 23 члена Евросоюза, представители еще пяти стран не выразили возражений.
Гаджеты
Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7
Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Спорт
В Кремле высказались о предложении Толстого бойкотировать Игры-2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого бойкотировать Олимпийские игры 2020 года.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Хоккей
Овечкин прокомментировал решение ВАДА
Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Технологии
Тинькофф объявил о запуске суперприложения
Например, можно записаться на приём к врачу в частную или государственную клинику, приобрести одежду, продукты и т.д. Представители компании отмечают, что суперприложение Тинькофф — это одновременно и свой внутренний AppStore с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами.
Авто
Renault готовит новый бюджетный кроссовер
Производство нового кроссовера организуют на производственных мощностях Renault в Индии.
Общество
Бэнкси нарисовал граффити с рождественскими оленями в Бирмингеме
Британский художник Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Политика
Конгресс США до 20 декабря одобрит санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США включил положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", в проект оборонного бюджета на 2020 г. (National Defense Authorization Act, NDAA).
Общество
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества
Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус».
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.