Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Налог на проживание в отелях ввели в Турции

Сам налог придется заплатить во время выселения из отеля. При этом нововведение не должно повлиять на стоимость авиабилетов, различных трансферов и экскурсий. Принятый закон вступит в силу на территории Турции начиная с 1 апреля 2020 года.
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