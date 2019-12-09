Сам налог придется заплатить во время выселения из отеля. При этом нововведение не должно повлиять на стоимость авиабилетов, различных трансферов и экскурсий. Принятый закон вступит в силу на территории Турции начиная с 1 апреля 2020 года.

Налог на проживание в отелях ввели в Турции

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