Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Спорт Глава ОКР пообещал сделать все для выступления сборной под флагом РФ Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будут приложено максимум усилий, чтобы сборная России выступила под российским флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Общество В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.

Экономика Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.

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Авто «АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».

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Спорт Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией 9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.

Политика В Париже начинаются переговоры в «нормандском формате» В программе есть и двусторонние переговоры. Так ближе к ночи запланирована первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Экономика К россиянам вернулась потребительская уверенность Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.

Гаджеты Huawei назвала дату выхода собственной замены Android Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.

Происшествия Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого» По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.

Шоу-бизнес Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.

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Армия и оружие Российские военные вошли в сирийскую Ракку Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.