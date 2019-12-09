Общество
Газета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Политика
Путин и Меркель провели переговоры в Париже
Владимир Путин и Ангела Меркель провели двустороннюю встречу в Париже в преддверии переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция).
Спорт
Глава ОКР пообещал сделать все для выступления сборной под флагом РФ
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будут приложено максимум усилий, чтобы сборная России выступила под российским флагом на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Экономика
Медведев подписал постановление о 2%-ной ипотеке на Дальнем Востоке
Как сообщалось, президент Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря обеспечить внесение изменений в законодательство России для введения 2%-ной ипотечной ставки на Дальнем Востоке.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Авто
«АвтоВАЗ» возвращает себе бренд Niva
В рамках подписанного с GM соглашения завод «в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet», а в дальнейшем автомобиль получит имя Lada, говорится в сообщении «АвтоВАЗа».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android
Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android 9 Pie.
Армия и оружие
США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника в Ливии
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 Mobile
Обновления больше не будут получать Word, Excel, PowerPoint и OneNote. В то же время отмечается, что приложения продолжат работать.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает на прогресс на саммите «нормандской четверки».
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
Спорт
Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией
9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Политика
В Париже начинаются переговоры в «нормандском формате»
В программе есть и двусторонние переговоры. Так ближе к ночи запланирована первая личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
Экономика
К россиянам вернулась потребительская уверенность
Россияне увеличили траты на походы в рестораны и кафе сильнее, чем траты на покупку товаров и услуг.
Гаджеты
Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Происшествия
Лондон отказал России в выдаче беглого фигуранта «дела Шакро Молодого»
По данным издания, Смычковский, которого подозревают в посредничестве в передаче взятки за освобождение приближенного криминального авторитета Шакро Молодого (Захария Калашова) Андрея Кочуйкова из СИЗО, не будет экстрадирован в Россию.
Политика
Зеленский не ответил на вопрос журналистов о визите в Москву 9 мая
Украинский лидер Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов об участии в праздновании Великой Победы 9 мая 2020 года в Москве.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова раскритиковала Аллу Пугачеву
Эльдар Рязанов и композитор Микаэл Таривердиев сильно постарались в работе с Пугачевой над любимыми песнями в картине.
Здоровье
Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости
Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Спорт
«Давно ждал такого решения WADA по России» – Родченко об отстранении спортсменов от Олимпиады
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченко прокомментировал решение исполнительного комитета WADA по российским спортсменам.
Общество
Хищение бюджета могут приравнять к госизмене в России
Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с предложение приравнять хищение денег из бюджета к госизмене.
Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.