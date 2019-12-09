Общество
Газета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Политика
Встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже завершилась
В Париже завершилась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщили в Елисейском дворце.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного неизвестного гена.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Шоу-бизнес
Настя Каменских кардинально сменила образ
Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Политика
Стало известно время встречи Путина и Зеленского в Париже
Перенос встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского до общей итоговой пресс-конференции по итогам "нормандского" саммита не ограничивает формат их общения по времени.
Кино
В Disney задумали снять спин-офф «Аладдина» с белым актером
Пользователи социальных сетей активно критикуют студию Disney за намерение снять спин-офф фильма «Аладдин» с белым актером в главной роли.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Здоровье
Что ухудшает психическое здоровье детей
Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.
Футбол
«Вест Хэм» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу АПЛ
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 16-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Вест Хэм» — «Арсенал».
Футбол
Сергей Семак: «Дриусси и Жирков не сыграют с „Бенфикой“»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики», передает из Лиссабона спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Спорт
РУСАДА ждет решительных действий от Путина после отстранения России
Ганус заявил, что он ждет серьезной реакции от президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.
Политика
Эрдоган собирается обсудить с Путиным ситуацию в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе возможных телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на этой неделе ситуацию в Ливии и убедить его отказаться от поддержки маршала Халифы Хафтара.
Спорт
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Общество
Внуково перестанет принимать электронные посадочные с 10 декабря
Московский аэропорт Внуково с 10 декабря перестанет принимать посадочные талоны в электронном виде, говорится в понедельник в сообщении авиакомпании "Победа".
Политика
Золотые запасы страны Евросоюза решили вернуть из Лондона в свои банки
Некоторые государства, входящие в ЕС, решили вернуть свое золото, хранящееся в Великобритании, на родину.
Общество
Бэнкси показал рождественско-социальное граффити в Бирмингеме
Новое граффити от загадочного художника Бэнкси появилось в британском городе Бирмингем.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Политика
Песков рассказал о переговорах в «нормандском формате»
Лидеры стран "нормандской четверки" обсуждают подготовленный ранее совместный документ.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Спорт
МОК будет исполнять решения WADA по России
Решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязательны к исполнению, заявил 9 декабря президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя санкции агентства в отношении России.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Долг Украины перед Россией по еврооблигациям достиг $4,5 млрд
Общая сумма исковых требований России к Украине в рамках спора о невыплаченных Киевом еврооблигациях достигает $4,5 млрд.
Авто
Богатый кроссовер Genesis привезут в Россию в 2020 году
По официальной информации речь идет о кроссовере GV80, который был уже показан нам фотошпионами.
Экономика
Назван доход оборонных компаний от продажи оружия в 2018 году
В 2018 году оборонные компании заработали на продаже оружия $420 млрд, что на 4,6% больше по сравнению с предыдущим годом.