Общество

Газета.RuГазета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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В Турции вступил в силу закон о введении налога на проживание в отелях

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