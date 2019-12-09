Общество
Газета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Политика
Лидеры «нормандской четверки» обсуждают совместный документ
Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают дискуссию вокруг подготовленного ранее совместного документа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Украина договорилась с МВФ о новом транше на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества, подразумевающей кредит Киеву на сумму около $5,5 млрд на три года.
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Телеведущий и бывший муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев снимал огромные суммы со счетов певицы, когда она находилась на лечении.
Спорт
Медведев назвал решение WADA антироссийской истерией
9 декабря в Лозанне исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после обнаружения махинаций с базой данных московской лаборатории.
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
Сумма требований России к Украине по делу о неисполненных обязательствах по евробондам с учетом процентов достигла около $4,5 млрд.
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Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Общество
Бэнкси нарисовал граффити с рождественскими оленями в Бирмингеме
Британский художник Бэнкси нарисовал рождественское граффити в Бирмингеме.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Общество
Работники школы в Казани съездили в ОАЭ за счёт родителей учеников
Политика
Новак и Миллер примут участие во встрече Путина и Зеленского в Париже
Глава компании "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Игры
Дата выхода Half-Life: Alyx – когда выйдет на ПК, PS4 и Xbox, время релиза
Стоит также отметить тот факт, что официальный выход игры запланирован только на ПК — про релиз на консоли, Xbox и PS4, разработчики не дали никакой информации.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Происшествия
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ», выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Авто
Объявлены российские цены на внедорожник GAC GS8
Китайский GAC начнет экспансию на российский рынок со среднеразмерного кроссовера GS8, который получил Одобрение типа транспортного средства ещё в середине сентября и теперь до 16 сентября 2022 года компания имеет право продавать модель на территории Таможенного союза.
Политика
Зеленский хотел сесть на место Путина
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Роспотребнадзор предостерег о новом виде мошенничества
В Роспотребнадзоре призвали проверять, указан ли в постановлении счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства Российской Федерации, а также обращаться в территориальный орган ведомства в случае сомнений в правильности полученного требования об уплате штрафа.
Политика
Путин – Зеленскому: Все выйдут и поговорим
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Политика
США ввели санкции против более чем 40 иностранных физлиц и компаний
США ввели санкции в отношении физических и юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки в рамках так называемого «Глобального акта Магнитского».
Происшествия
Медведев уволил побывавшую в СИЗО замглавы Росалкогольрегулирования
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Ирину Голосную от должности замглавы Росалкогольрегулирования (РАР), соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Хоккей
Президент ИИХФ: «У России не было проблем с допингом в хоккее»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил решение Исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который единогласно принял рекомендации комитета по соответствию (CRC) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса.
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» выведен на орбиту
К Международной космической станции направляется грузовой корабль "Прогресс МС-13". Грузовик уже вышел на заданную орбиту.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Армия и оружие
В Донбассе в день «нормандского саммита» прогремел взрыв
По версии бойцов Донбасса, ЧП не случайно произошло в день "нормандского саммита".