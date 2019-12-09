Общество

Газета.RuГазета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Отельер рассказал о размере налога на проживание в отелях Турции

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Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях

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