Общество
Газета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Футбол
Российские футбольные клубы вышли на прибыль второй раз за семь лет
Шестнадцать клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в 2018 году получили чистую прибыль в размере 1,8 млрд руб. против убытка примерно на ту же сумму годом ранее.
Политика
Путин и Зеленский начали переговоры в Париже
Кино
Джордж Миллер выпустит сиквел «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер рассказал о съемках сиквела.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Политика
В США обнародовали доклад о слежке за штабом Трампа в 2016 году
Министерство юстиции США опубликовало доклад о начале расследования в отношении избирательного штаба Дональда Трампа из-за якобы «связей с Россией» в 2016 году.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Президент России Владимир Путин стал наставником главы Украины Владимира Зеленского на "нормандском саммите" в Париже.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Экс-глава МИД Австрии назвала Путина танцором с манерами
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась своими впечатлениями от танца с президентом России Владимиром Путиным.
Кино
Появился трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Наука
Ученые доказали, что растения могут «кричать» от боли
Происшествия
В Москве электрички насмерть сбили двоих людей
Электрички сбили двоих людей около станции Вешняки в Москве, оба пострадавших погибли, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Кино
«Холодное сердце-2» вторую неделю подряд лидирует в прокате в России
За уик-энд анимационная лента заработала 423,5 млн рублей. При этом общие сборы составили 1,47 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей сестрой
Сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией.
Политика
Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм
Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.
Происшествия
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.