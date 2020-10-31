Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, для организованных он будет включен в стоимость пакетного тура, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

РИА Новости 30 октября в 09:21