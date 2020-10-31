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Lenta.ru
Lenta.ru

В Турции ввели налог на проживание в отелях

В Турции с 1 ноября вступил в силу налог на проживание в отелях.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции

Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, для организованных он будет включен в стоимость пакетного тура, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости30 октября в 09:21
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Аргументы недели

Майя Ломидзе рассказала о новом налоге для туристов в Турции

Аргументы недели30 октября в 08:44
URA.Ru

В Турции ввели налог на проживание в отелях

URA.Ru18:11
Lenta.ru

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Lenta.ru17:37
РИА Новости

В Турции ввели налог на проживание в отелях

РИА Новости17:11
Телеканал 360°

Проживание в отелях Турции обложили налогом

Телеканал 360°19:11
Москва 24

Эксперт рассказал о новом налоге на проживание в турецких отелях

Москва 2430 октября в 07:43
Взгляд.ру

В АТОР разъяснили новый налог для туристов в Турции

Взгляд.ру30 октября в 07:14

Экс-защитник «Нэшвилла» Хольцер, сыгравший более 200 матчей в НХЛ, продолжит карьеру в КХЛ

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Чемпионатвчера в 16:58

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