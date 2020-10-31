В Турции ввели налог на проживание в отелях
В Турции с 1 ноября вступил в силу налог на проживание в отелях.В источнике
С чего всё началось
Эксперт объяснила, кто будет платить налог на проживание в отелях Турции
Новый туристический налог на проживание в отелях, который вводится в Турции с 1 ноября 2020 года, непосредственно в гостиницах будут оплачивать только самостоятельные туристы, для организованных он будет включен в стоимость пакетного тура, сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости30 октября в 09:21
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