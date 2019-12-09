Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Политика Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.

Происшествия Глава района Крыма погибла в ДТП В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

Экономика Минфин введет новую систему господдержки бизнеса Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».

Общество В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.

Футбол Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси» В июне 2018 года Daily Mail сообщила, что Абрамович отклонил предложение самого богатого бизнесмена Великобритании Джима Ратклиффа о продаже клуба.

Общество Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин разослал главам российских регионов письмо, в котором говорится о критической ситуации в ряде субъектов с вывозом мусора.

Политика В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.