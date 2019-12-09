Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Отельеры Турции прокомментировали введение в стране налога на проживание в гостиницах

ТАССвчера в 16:08

Отельер рассказал о размере налога на проживание в отелях Турции

Известиявчера в 12:48

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Коммерсантъвчера в 07:38

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Газета.Ruвчера в 10:18

Введение Турцией туристического налога не повлияет на стоимость туров в 2020 году

Интерфаксвчера в 09:56

Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях

РИА Новостивчера в 11:44

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 06:44
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Отдых в Турции в следующем году подорожает

КП - Беларусьвчера в 09:49
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