Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.

В Турции ввели налог на проживание в отелях

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