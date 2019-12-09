Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Введение Турцией туристического налога не повлияет на стоимость туров в 2020 году

Интерфакс09:56

Отельер рассказал о размере налога на проживание в отелях Турции

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Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях

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В Турции ввели налог на проживание в отелях

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Отельеры Турции прокомментировали введение в стране налога на проживание в гостиницах

ТАСС16:08

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Коммерсантъ07:38

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русском06:44
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Отдых в Турции в следующем году подорожает

КП - Беларусь09:49
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Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен сообщил, что Белый дом работает над организацией встречи главы МИД России Сергея Лаврова и Дональда Трампа.
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Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
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Президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции в "нормандском формате" прокомментировал решение WADA по поводу российских спортсменов.
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Определен способ полетов на другие планеты

Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
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Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
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