Общество
КоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Политика
Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Политика
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Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
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Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
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Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Космос
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Космос
Запуск нового американского корабля Starliner перенесен на 20 декабря
Первый запуск нового американского космического корабля Starliner был перенесен на сутки и теперь состоится 20 декабря.
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Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского
Лидер двух стран обсудили совместный документ. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили совместную декларацию.
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Музыка
Фадеев показал новую группу в стиле K-pop после перезапуска лейбла
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Общество
В России подорожает мобильная связь
Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
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Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Спорт
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Сибирский богатырь, более известный как Вася Пельмень, впервые потерпел сокрушительное поражение на чемпионате по пощечинам.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году
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Спорт
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Президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции в "нормандском формате" прокомментировал решение WADA по поводу российских спортсменов.
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Перевооружение Северного флота РФ на С-400, по словам командующего, существенно повысит зону контролируемого воздушного пространства в Арктике.
Экономика
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Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.