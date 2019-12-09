Общество
КоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Общество
Страсть российских священников к джипам объяснили
Пристрастие российских священников к дорогим иномаркам связано с тем, что в советские годы в приходах вместо белого духовенства начали служить монахи (черное духовенство), которые могли тратить жалование только на себя.
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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»
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Сборная России по футболу выступит на ЧМ-2022 без флага и гимна
Сборная России по футболу в случае попадания на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет выступать без флага и гимна, сообщили в WADA в понедельник, 9 декабря.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Общество
В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Общество
Граждан обяжут отчитываться при вывозе наличными свыше $100 тысяч
"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечается в сообщении таможенной службы.
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Технологии
Тинькофф объявил о запуске суперприложения
Например, можно записаться на приём к врачу в частную или государственную клинику, приобрести одежду, продукты и т.д. Представители компании отмечают, что суперприложение Тинькофф — это одновременно и свой внутренний AppStore с мини-приложениями, и первый российский WeChat с партнерскими сервисами и услугами.
Политика
В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд
Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в жестоком убийстве сестры
Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве старшей сестры, в его квартире найдены курительные смеси, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Политика
Путин и Зеленский встретятся после переговоров «нормандской четверки»
Двусторонняя встреча глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после завершения переговоров в «нормандском формате» и совместной пресс-конференции лидеров четырех стран, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к организации саммита в Париже.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 Mobile
Вскоре мобильная версия Windows 10 получит свои последние обновления.
Спорт
Глава РУСАДА прокомментировал решение WADA об отстранении России
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных турниров, заявив, что отечественному спорту необходимы глобальные изменения.
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил перспективы саммита «нормандской четверки»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассчитывает на прогресс на саммите «нормандской четверки».
Общество
В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли силовики
Как рассказал сайту «МБХ-Медиа» юрист ФБК Александр Головач, по предварительным данным речь идёт о представителях Федеральной службы судебных приставов.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Общество
Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Экономика
Экс-президент Сбербанка стал совладельцем водочного бизнеса
Казьмин приобрел 12,5% ООО «Эврика», у его жены аналогичная доля.
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Политика
Финка Санна Марин может стать самым молодым премьер-министром в мире
34-летняя министр транспорта Финляндии Санна Марин была выбрана руководством ее социал-демократической партии на пост премьера страны и может стать самым молодым премьер-министром в мире.
Общество
Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО
Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Общество
В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.