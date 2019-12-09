Общество
КоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Политика
Глава МИД ФРГ не видит причин для снятия санкций с России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что в настоящее время нет условий для снятия европейских санкций с РФ.
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Суд арестовал участника ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали школьники, которые группой шли в театр.
Политика
Активистки Femen разделись у Елисейского дворца
Активистки незарегистрированного украинского движения Femen провели акцию протеста в Париже, попытавшись прорваться к Елисейскому дворцу.
Общество
В ПФР назвали основание для приостановки пенсионных выплат
«При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и даёт письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии», — подчеркнули в фонде.
Биатлон
Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё
Надеюсь, это повлечёт за собой последствия. Я потерял пару медалей из-за неё.
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Напомним, ранее появилась информация о создании в России винтовки ORSIS-375CT, способной стрелять на 2 километра.
Спорт
Колобков: считаю, что решение ВАДА не коснётся чемпионатов мира
Считаю, что не коснётся и чемпионатов мира.
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Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права
Новые поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь
Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
Общество
Граждан обяжут отчитываться при вывозе наличными свыше $100 тысяч
"Рекомендация 32 была разработана для обеспечения стран-участниц ФАТФ мерами по выявлению и остановке физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем", - отмечается в сообщении таможенной службы.
Происшествия
Суд Лондона отказался выдать фигуранта дела о взятке следователям СКР
По версии следствия, Дрыманов и бывший первый заместитель Денис Никандров, Алексей Крамаренко и экс-руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко получили $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава отменила свадьбу
Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Спорт
Гендиректор ВАДА отреагировал на санкции в отношении России
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли прокомментировал решение исполкома ВАДА ввести санкции в отношении России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Первый законопроект предлагает установить запрет на взыскание долгов со страховых пенсий жителей страны и увеличить список «неприкосновенных» доходов страховой выплатой по достижении почтенного возраста, страховой пенсии для лиц с ограниченными возможностями, накопительной пенсии и тд.
Технологии
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили проект «Ростелеком. Книги»
Стоимость услуги составит 199 рублей в месяц – «целая библиотека по цене одной книги».
Политика
Пресс-секретарь Зеленского: 10 декабря война в Донбассе не закончится
Президент Украины ждет результата от встречи с Путиным Она привела примеры успешной политики президента Украины Владимира Зеленского: разведение войск в трех точках и открытие моста в станице Луганской.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях по всей России
Самые сильные аномалии температуры ожидаются на северо-востоке европейской территории России, на полярном Урале и в Сибири.
Кино
Disney разозлил зрителей идеей снять спин-офф «Аладдина» с белым актером
Disney раскритиковали в социальных сетях после появления новостей о том, что компания хочет снять спин-офф «Аладдина» с актером Билли Магнуссеном в главной роли.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.