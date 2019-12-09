Общество
КоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Авто
КамАЗ выпустит «убийцу» ГАЗели
По задумке, малотоннажная модель от КамАЗа будет иметь грузоподъемность от 1,5 до 2,2 тонны и сможет составить серьёзную конкуренцию нижегородскому семейству автомобилей ГАЗель Next.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус» за роль второго плана
Брэд Питт, Аль Пачино, Джо Пеши и Энтони Хопкинс номинированы на премию "Золотой глобус" за свои роли второго плана, сообщила в понедельник Ассоциация зарубежной прессы Голливуда.
Политика
В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Спорт
Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстрании России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД
Шесть автомобилей столкнулись в трёх ДТП на МКАД, в результате чего движение на внешней стороне транспортного кольца оказалось затруднено.
Общество
Медведев подписал постановление о льготной ипотеке на Дальнем Востоке
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление по утверждению условий программы льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2% годовых.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Общество
Илон Маск приехал на бронированном электропикапе в ресторан в Малибу
Илон Маск впервые выехал на дорогу на презентованном в ноябре бронированном электропикапе Cybertruck.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Политика
Мосгорсуд дал экс-депутату Рады два года за нападение на посольство
Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии общего режима экс-депутата Верховной рады и бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского по делу о нападении на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
Наука
Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека
Ученые предположили, что «самоприручению» сопутствовали мутации в нервном гребне.
Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Политика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»
На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
Наука
Мозг полярников уменьшился от долгого пребывания в Антарктиде
Группа учёных из Германии выяснила, что мозг полярников, участвующих в долгих экспедициях в Антарктиде в условиях продолжительной изоляции от общества, уменьшается, сообщает «N+1».
Политика
В Киеве оценили потери от «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины из-за «российской агрессии» в 2014—2015 годах составили 15−20% ВВП, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Фигурное катание
Тарасова раскритиковала людей, советующих Загитовой завершить карьеру
Спорт
В ВАДА рассказали, как санкции в отношении России повлияют на ЧМ-2022
Глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор рассказал, как санкции в отношении России повлияют на потенциальное участие национальной команды в розыгрыше чемпионата мира по футболу 2022 года.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Происшествия
В Севастополе ищут сбежавшего из дома подростка
«Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 26 ноября подросток ушёл из дома, расположенного на улице Декоративный бульвар, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметили в СК.
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Экономика
«Геркулес» спасет самую проблемную страну Европы
План правительства Греции по оздоровлению банковской системы страны, названный в честь мифологического героя Геркулеса, дает первые результаты, пишет Bloomberg.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Кино
Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети
Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Спорт
WADA не пускает сборную России на Олимпиады и ЧМ по футболу: онлайн
России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
Политика
Орешкин рассказал об итогах встречи Путина и Лукашенко
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.