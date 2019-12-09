Общество
Газета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях
В Турции будет введен налог на проживание в отелях. С апреля 2020 года он составит 1%, а с 2021 года - 2%. Однако из-за этого турпоток в страну снизится только на 1-2%, заявили "Газете.Ru" в Российском союзе туриндустрии. Россияне покорно заплатят новый налог ради турецкого "all inclusive".
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Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Общество
Минфин России назвал сумму долга Украины по евробондам
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Российские военные вошли в бывшую столицу террористов запрещенного в РФ «Исламского государства» Ракку и провели там гуманитарную акцию.
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Общество
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Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
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Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
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Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры
Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
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Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике
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Шоу-бизнес
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Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
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Футбол
Заявление Гинера в адрес Егорова рассмотрит комитет по этике РФС
Считаю, что подобные высказывания, независимо от произошедшего на футбольном поле, недопустимы, так как противоречат этическим нормам РФС и наносят ущерб имиджу российского футбола.
Игры
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Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Политика
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Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Экономика
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Музыка
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