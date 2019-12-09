Общество

Газета.RuГазета.RuВ Турции ввели налог на проживание в отелях

В Турции будет введен налог на проживание в отелях. С апреля 2020 года он составит 1%, а с 2021 года - 2%. Однако из-за этого турпоток в страну снизится только на 1-2%, заявили "Газете.Ru" в Российском союзе туриндустрии. Россияне покорно заплатят новый налог ради турецкого "all inclusive".
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