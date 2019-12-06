Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
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Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

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