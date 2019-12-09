Общество
КоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Введение Турцией туристического налога не повлияет на стоимость туров в 2020 году
Интерфаксвчера в 09:56
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