Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.
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Отельеры Турции прокомментировали введение в стране налога на проживание в гостиницах

ТАССвчера в 16:08

Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 06:44

Стал известен размер налога на проживание в турецких отелях

РИА Новостивчера в 11:44

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Газета.Ruвчера в 10:18

Введение Турцией туристического налога не повлияет на стоимость туров в 2020 году

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В Турции ввели налог на проживание в отелях

Коммерсантъвчера в 07:38

Отельер рассказал о размере налога на проживание в отелях Турции

Известиявчера в 12:48
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Отдых в Турции в следующем году подорожает

КП - Беларусьвчера в 09:49
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Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

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Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
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Коммерсантъ 08 декабря в 23:11
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что, по его информации, Москва и Киев на переговорах в Париже по газу не достигли никаких договоренностей.
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