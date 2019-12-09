Общество
ИнтерфаксВ Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Налог вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
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Введение Турцией туристического налога не повлияет на стоимость туров в 2020 году
Интерфаксвчера в 09:56
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