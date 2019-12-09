Налог вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Политика Лидеры «нормандской четверки» собрались в Елисейском дворце Уже в 16:00 по местному времени (18.00 мск) в зале «Мюрат» Елисейского дворца соберутся президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".

Спорт Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.

Футбол ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины» Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.

Политика На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».

Политика Зеленский счел акции националистов козырем Путина Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проходящие на Банковой протесты против капитуляции, назвав их козырем российского руководство на переговорах по Донбассу.

Политика Евросоюз создаст аналогичный акту Магнитского санкционный механизм Евросоюз начнёт работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту Магнитского, для реагирования на серьёзные нарушения в области прав человека.

Авто Названы цены на новый внедорожник GAC GS8 для России В РФ новый GAC GS8 поступит в продажу уже 10 декабря. Базовой стала комплектация GE за 1 898 000 рублей.

Политика Итоги «нормандского саммита» оценили в Госдуме Встреча в «нормандском формате» позволила разблокировать и перезапустить мирный процесс в Донбассе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 10 декабря.

Здоровье Риск рака повышает алкоголь даже в умеренных количествах Выяснилось, что употребление в день на протяжении 10 лет около 300 мл пива, 180 мл вина или 60 г крепкого алкоголя повышало риск развития рака на 5%. Особенно сильна связь между спиртным и онкологией полости рта, горла, кишечника и желудка.

Авто «АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой» Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).

Политика Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.

Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

Экономика Медведев обозначил конечную цель повышения пенсионного возраста В ходе итоговой пресс-конференции, глава Правительства страны Дмитрий Медведев назвал пенсионную реформу самым сложным решением для него и Президента России.