Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

Налог вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа. В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года - 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
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