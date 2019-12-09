Общество
Lenta.ruВ Турции ввели налог за проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении в стране «налога на проживание». Текст распоряжения опубликован на государственном портале Resmi Gazetе. Документ, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях, вступит в силу 1 апреля 2020 года.
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Введение Турцией туристического налога не повлияет на стоимость туров в 2020 году
Интерфаксвчера в 09:56
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