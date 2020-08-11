В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Смотрите также
Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Парламент Белоруссии выпустил заявление по протестам в республике
Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Похудевшая Лолита приняла сексуальную позу в купальнике
Цепкало призвала мир признать Тихановскую президентом Белоруссии
Полиция допросила мужа Легкоступовой
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
В отношении создателя «Омбудсмена полиции» возбуждено ещё семь дел
Путин рассказал о реакции дочери на вакцину от коронавируса
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом
Певец Макс Корж призвал белорусов остановить протесты
МИД Литвы сообщил, что Тихановскую задержали в Белоруссии на 7 часов
Правительство Ливана знало об опасности в порту, но ничего не сделало
Названы опасные для безналичного расчета места
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОН
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при авиаперелетах, в том числе международных. Об этом сообщается в тексте циркуляра главной дирекции гражданской авиации страны.В источнике
С чего всё началось
На рейсах российских авиакомпаний в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, об этом сообщается
на сайте Ассоциации туроператоров России.
Подробнее о событии