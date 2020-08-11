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Российская газета
Российская газета

В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Турецкие власти ввели ограничения на перевозку ручной клади при авиаперелетах, в том числе международных. Об этом сообщается в тексте циркуляра главной дирекции гражданской авиации страны.В источнике
С чего всё началось
На рейсах российских авиакомпаний в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, об этом сообщается
 на сайте Ассоциации туроператоров России.
Радио Sputnik06:45
Подробнее о событии
РБК

АТОР сообщила об ограничениях по провозу ручной клади на рейсах в Турцию

РБК13:05
Комсомольская правда

Новые правила по ручной клади при полете в Турцию: что можно брать в салон

Комсомольская правда12:38
Газета.Ru

Турция потребовала от авиаперевозчиков ввести ограничения для туристов

Газета.Ru05:44
Интерфакс

Авиакомпании ввели ограничения на ручную кладь на рейсах в Турцию

Интерфакс12:20
Lenta.ru

В Турции ввели ограничения при авиаперелетах в страну

Lenta.ru11:12
ТАСС

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

ТАСС09:36
Коммерсантъ

Турция ввела ограничения на ручную кладь при авиаперелетах

Коммерсантъ12:26

Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»

Главный судья матча Российской Премьер-Лиги (РПЛ) "Спартак" – "Сочи" Василий Казарцев заявил, что имел основания назначить пенальти в ворота московской команды в конце матча, пишет телеканал "Звезда".
Радио Sputnik03:34

ВВП России во втором квартале упал на 8,5%

По оценкам Банка России (ЦБ), во втором квартале 2020 года падение ВВП страны составляет 9–10%, а по итогам года российская экономика снизится на 4,5–5,5%. Восстановление может занять более полутора лет, полагает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Коммерсантъ12:36
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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Рубин — Локомотив 0:2 (Перерыв)

Казань, 11 августа 2020, 19:16 — REGNUM 11 августа на стадионе «Казань Арена» коллективы «Рубин» и «Локомотив» сыграют в заключительном матче первого тура Российской Премьер-лиги 2020/21.
REGNUM12:16

В РПЦ заверили, что не указывают людям, за кого голосовать

Русская православная церковь не указывает людям, за кого голосовать, хотя они склонны учитывать религиозную принадлежность кандидата, заявил РИА Новости заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
РИА Новости03:31

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
РИА Новости08:31
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