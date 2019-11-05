с чего всё началось

Власти Турции задержали родственницу убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

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Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Политика Голикова признала неудачи в оптимизации здравоохранения Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.

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Политика Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.

Политика Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".

Армия и оружие Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны "Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.

Политика В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.

Происшествия В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.

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Кино Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.

Хоккей «Трактор» сделал кадровые перестановки в тренерском штабе В хоккейном клубе «Трактор» вслед за отставкой Петериса Скудры, сегодня, 5 ноября, объявили о кадровых перестановках во всем тренерском штабе.

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Общество Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.

Армия и оружие Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.

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Политика Китай намерен добиться от США отмены пошлин Пекин намерен добиться от США отмены 15-процентных пошлин на китайские товары, введенных 1 сентября.

Общество Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.