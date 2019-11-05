Армия и оружие
Новый ДеньТурецкие силовики задержали сестру аль-Багдади
Власти Турции задержали родственницу убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
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Власти Турции задержали на северо-западе Сирии старшую сестру убитого лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщили агентства Reuters и Associated Press со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.Life.ruвчера в 18:45
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Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
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Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Политика
Голикова признала неудачи в оптимизации здравоохранения
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
News.ru 03 ноября в 06:46
Авто
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Общая сумма, которую чиновники готовы потратить на транспортные средства, составляет 8 173 333,32 рублей.
Orenburg.media 02:13
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
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Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
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Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Политика
В Киеве заявили о готовности к прекращению транзита газа
Киев готов к ситуации, если транзит российского газа через Украину будет прекращен.
Известия вчера в 18:36
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В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Кино
Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским
Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.
Известия вчера в 19:28
Хоккей
«Трактор» сделал кадровые перестановки в тренерском штабе
В хоккейном клубе «Трактор» вслед за отставкой Петериса Скудры, сегодня, 5 ноября, объявили о кадровых перестановках во всем тренерском штабе.
Первый областной 01:59
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Американская компания Facebook сменила логотип, чтобы отличить его от логотипа одноимённой социальной сети, которая принадлежит корпорации.
RT на русском 02:01
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
РИА Новости 02:02
Общество
Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков
Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
РБК 02:46
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, убивший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей в Забайкалье, испытывал нетерпимость к подчиненности, показывал повышенную конфликтность с другими военнослужащими и низкий уровень внушаемости.
Lenta.ru вчера в 10:08
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Эксперты дали советы, как компенсировать недостаток солнечного света
Как отметил психолог Илья Шабшин, недостаток солнечного света абсолютно точно негативно влияет на человека.
ФАН 01:12
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Происшествия
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области скончался от ранения
Экс-глава Арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин скончался 4 ноября в больнице от огнестрельного ранения, информирует пресс-служба суда.
Московский Комсомолец 00:44
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Гаджеты
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны среднего класса
Специалисты AnTuTu рассказали о самых мощных смартфонах из среднего ценового сегмента, которые тестировались в прошлом месяце.
Газета DAILY вчера в 12:15
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СК предъявил обвинение предполагаемому убийце ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемому убийце ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение, говорится в сообщении Следственного комитета.
Газета.Ru 02:56
Политика
Китай намерен добиться от США отмены пошлин
Пекин намерен добиться от США отмены 15-процентных пошлин на китайские товары, введенных 1 сентября.
Экономика сегодня вчера в 22:38
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru вчера в 05:35
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Вести.Ru 02:37
Культура
Президент и Патриарх открыли выставку к 75-летию Победы
На выставке, организованной в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства", показаны 150 произведений живописи и скульптуры из более чем 40 музеев России и частных галерей с 1940-х годов до наших дней.
Комсомольская правда вчера в 06:40