Армия и оружие

Новый ДеньНовый ДеньТурецкие силовики задержали сестру аль-Багдади

Власти Турции задержали родственницу убитого лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
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Власти Турции задержали на северо-западе Сирии старшую сестру убитого лидера ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади, сообщили агентства Reuters и Associated Press
 со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
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