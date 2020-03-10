Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, заболевшим является гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы.

Экономика Названы последствия снижения курса рубля для россиян По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".

Армия и оружие ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк» В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.

Политика Путин допустил свой пятый президентский срок 1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.

Экономика АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.

Общество Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.

Происшествия Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Космос В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.

Экономика Биржи США открылись падением на 7% Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.

Кино «Чужак» установил рекорд просмотров на HBO Драматический триллер "Чужак", основанный на одноименном романе Стивена Кинга, стал самым рейтинговым новым сериалом, вышедшим на HBO со времен "Мира дикого запада", премьера которого состоялась в 2016 году.

Культура Фестиваль Coachella могут перенести на октябрь из-за коронавируса По данным Billboard, фестиваль может пройти 9 и 16 октября. В случае переноса на Coachella выступят те же артисты, что заявлены в афише.

Общество Участник группы Little Big женился Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.

Футбол «Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).