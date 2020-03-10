Общество
Российская газетаВ Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, заболевшим является гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы.
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Экономика
Названы последствия снижения курса рубля для россиян
По мнению профессора факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрия Юденкова, падение курса рубля к доллару и евро на международном валютном рынке Forex, которое случилось накануне после обвала цен на нефть, отразится на стоимости поездок за рубеж, а также на цене импортных товаров, передает "Вечерняя Москва".
Армия и оружие
ВМС США отказались продлить жизнь 27 эсминцев класса «Арли Бёрк»
В соответствии с планами ВМС США по увеличению численности боевых кораблей до 355 единиц, рассматривался вопрос о модернизации эсминцев "Арли Бёрк" первых поколений для продления срока службы еще на 10 лет.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Армия и оружие
Совместные учения проведут Узбекистан и Таджикистан
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Общество
Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса
Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
Экономика
Биржи США открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США после открытия опустились на 7% на фоне срыва соглашения о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространения эпидемии коронавируса.
Экономика
Слабый рубль вывел из себя Трампа
10 марта к 11:09 курс доллара поднялся до 72 рублей, евро — до 82 рублей.
Кино
«Чужак» установил рекорд просмотров на HBO
Драматический триллер "Чужак", основанный на одноименном романе Стивена Кинга, стал самым рейтинговым новым сериалом, вышедшим на HBO со времен "Мира дикого запада", премьера которого состоялась в 2016 году.
Политика
Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Спорт
Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Культура
Фестиваль Coachella могут перенести на октябрь из-за коронавируса
По данным Billboard, фестиваль может пройти 9 и 16 октября. В случае переноса на Coachella выступят те же артисты, что заявлены в афише.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Футбол
«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Общество
Участник группы Little Big женился
Участник группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Политика
Спикер Верховной Рады рассказал о попытках защитить русский язык
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о попытках защитить русский язык на Украине. Об этом сообщает сайт «112 Украина».
Общество
В школах Южно-Сахалинска отменили занятия для первой смены
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.