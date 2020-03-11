Общество
RT на русскомВ Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Как передаёт телеканал NTV, заражённый является гражданином Турции.
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Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года
Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Экономика
В России рассчитали индекс финансового стресса
Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
Общество
Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами
В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Хоккей
Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге
Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Космос
Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136
Число скончавшихся от нового коронавируса COVID-19 на территории материкового Китая, по данным на вторник, 10 марта, достигло 3136.
Единоборства
Кадыров оказался для Емельяненко нещадным тренером
Напомним, что ближайший бой Емельяненко-младшего пройдет 3 апреля на турнире ACA 107. Боец сразится с Магомедом Исмаиловым.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии
Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
Общество
Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином
Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова заговорила после скандала с рэпером Джиганом
Трое суток общественность не находила себе места, теряясь в догадках, что же происходит с моделью и детьми после того, как разразился скандал с участием мужа звезды Инстаграма рэпера Джигана.
Происшествия
В Волгограде за взятки задержали помощника прокурора
Накануне, 10 марта, в Волгограде помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда задержали по подозрению в получении взятки, сообщила «Городским вестям» и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по области Юлия Лисеева.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом
Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Авто
Nissan возобновил работу своего завода в провинции Хубэй
Другие фирмы тоже возобновили свою работу частично или полностью.
Экономика
В России стали популярнее вклады до года
Российские банки нарастили вклады на период до года — на короткие депозиты приходится около 40% портфеля.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
Политика
Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.