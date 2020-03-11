В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Как передаёт телеканал NTV, заражённый является гражданином Турции.

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

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