Общество

RT на русскомRT на русскомВ Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Как передаёт телеканал NTV, заражённый является гражданином Турции.
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В Турции подтвержден первый случай заболевания коронавирусом

REGNUM01:49

Первый случай коронавируса зафиксировали в Турции

Газета.Ruвчера в 18:13

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

RT на русскомвчера в 19:04

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Турции

Известиявчера в 19:03

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа

ТАССвчера в 18:18

В Турции зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

РБКвчера в 19:12

В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом

РИА Новостивчера в 18:11
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Политика

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Коммерсантъ вчера в 09:22
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года

Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
РИА Новости 00:34
Общество

В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
РБК вчера в 18:06
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Общество

Росстат назвал отрасли с самыми высокими зарплатами

В 2019 году наиболее высокие зарплаты получили россияне, работающие в финансовой и страховой сферах.
РБК 01:54
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Хоккей

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Энергетика

Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Национальная служба новостей вчера в 06:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге

Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Rambler News Service вчера в 04:49
Космос

Мощный источник ультрафиолета локализовали в межгалактической среде

ТАСС Наука вчера в 09:03
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае достигло 3136

Число скончавшихся от нового коронавируса COVID-19 на территории материкового Китая, по данным на вторник, 10 марта, достигло 3136.
Известия 09 марта в 20:59
Единоборства

Кадыров оказался для Емельяненко нещадным тренером

Напомним, что ближайший бой Емельяненко-младшего пройдет 3 апреля на турнире ACA 107. Боец сразится с Магомедом Исмаиловым.
Кавказ Пост вчера в 22:22
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения вертолетом Ми-28Н танка в Сирии

Опубликованное в социальной сети «Твиттер» видео было снято еще 3 года назад.
ГЛАС.RU вчера в 11:05
Общество

Посольство дало рекомендации россиянам в Италии в связи с карантином

Посольство России в Риме дало рекомендации российским гражданам, находящимся в Италии, относительно возможности передвижения на территории страны в связи с введённым в республике с 10 марта карантином.
RT на русском 01:52
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заговорила после скандала с рэпером Джиганом

Трое суток общественность не находила себе места, теряясь в догадках, что же происходит с моделью и детьми после того, как разразился скандал с участием мужа звезды Инстаграма рэпера Джигана.
Комсомольская правда вчера в 18:50
Происшествия

В Волгограде за взятки задержали помощника прокурора

Накануне, 10 марта, в Волгограде помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда задержали по подозрению в получении взятки, сообщила «Городским вестям» и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по области Юлия Лисеева.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:13
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где чаще всего заболевают энцефалитом

Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные регионы по заболеваемости клещевым энцефалитом, из прилегающих к Подмосковью - Тверская и Ярославская области, сообщается на сайте ведомства в среду.
РИА Новости 01:17
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Кино

Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»

Телеканал 360° вчера в 10:37
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Авто

Nissan возобновил работу своего завода в провинции Хубэй

Другие фирмы тоже возобновили свою работу частично или полностью.
Московский Комсомолец 01:42
Экономика

В России стали популярнее вклады до года

Российские банки нарастили вклады на период до года — на короткие депозиты приходится около 40% портфеля.
Известия вчера в 12:00
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Вести.Ru вчера в 06:54
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Во вторник, 11 марта, перед рассмотрением во втором чтении законопроекта о поправках в Конституцию лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму в сентябре 2020 года.
РБК вчера в 23:34
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