Общество
Российская газетаВ Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, заболевшим является гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы.
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Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Футбол
Приболевшего Мбаппе проверили на коронавирус
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который пропустил тренировку парижан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» из-за болей в горле и недомогания, был проверен на коронавирус.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Общество
Главный редактор RT ответила на обвинения Навального
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Происшествия
На Урале объявлена в розыск вернувшаяся из Италии туристка
В Миассе Челябинской области полиция разыскивает горожанку, отказавшуюся пройти карантин после возвращения из Италии.
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Технологии
В работе Twitter произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в ночь на среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Здоровье
Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.
Экономика
Россияне аномально вышли на биржу
Россияне 10 марта аномально вышли на биржу и стали совершать слишком много операций, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей крупнейших брокерских компаний и сервисов.
Футбол
Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отметила в Курске 8 Марта
8 марта в Курске прошел концерт Ольги Бузовой.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут провести через год или два из-за коронавируса
Летние Олимпийские Игры в Токио могут перенести на год или два, если в этом году она не состоится из-за коронавируса COVID-19, рассказал член исполнительного совета оргкомитета Олимпиады Харуюки Такахаси в интервью газете The Wall Street Journal.
Армия и оружие
Запущенный Россией стеклянный спутник не внесен в реестр ООН
Согласно сообщению Минобороны РФ, стеклянный сферический аппарат "Блиц-М" был запущен с космодрома Плесецк на ракете "Рокот" 27 декабря.
Футбол
Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Происшествия
Экологический ущерб от деревоперерабатывающего предприятия в Иркутской области превысил 36 млн рублей
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Экономика
Евгений Мамаев о льготах крупному бизнесу: последний рубеж пал
Экономист Евгений Мамаев прокомментировал это событие.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Здоровье