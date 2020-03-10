Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, заболевшим является гражданин Турции, который недавно вернулся из Европы.

В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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