Общество
RT на русскомВ Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа. Как передаёт телеканал NTV, заражённый является гражданином Турции.
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Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Технологии
Частое использование смартфонов может привести к деменции
Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Авто
Bentley пока не торопится с выпуском электрокаров
Не исключено, что первый электрокар Bentley может появится как результат работы придворного ателье Mulliner, выпущенный ограниченным тиражом.
Происшествия
На Украине госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Мужчину госпитализировали в Черновцах на Украине с подозрением на коронавирус после того, как он вернулся из страны, где зафиксировали случаи этого заболевания, сообщила во вторник пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
Политика
Дмитрий Глушко назначен замминистра просвещения РФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил Дмитрия Глушко заместителем министра просвещения страны, передает телеканал "Якутия 24".
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Космос
Илон Маск: спутники Starlink не вызовут проблем у астрономов
SpaceNews / Caleb Henry В свою очередь Илон Маск (на фото выше), глава компании SpaceX, планирующей запустить в ближайшие годы на орбиту до 42 тыс. спутников в рамках проекта Starlink, утверждает, что это никак не помешает астрономам в изучении космоса.
Экономика
СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
Политика
Сегодня Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах в парламент
Сегодня Владимир Жириновский предложил провести выборы в Госдуму 20 сентября 2020 года.
Общество
Занятия первой смены отменили в школах Южно-Сахалинска
Сегодня, 11 марта, в связи с прохождением снежного циклона отменены занятия первой смены в школах Южно-Сахалинска.
Авто
Выездное заседание Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам прошло на Красцветмете
В Красноярске прошло выездное заседание комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней под председательством генерального директора Красцветмета Михаила Дягилева.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Наука
Выражающий эмоции робот помог людям наладить общение друг с другом
Группа ученых из Йельского университета во главе с Николасом Христакисом (Nicholas Christakis) соединила два типа исследований и проверила, как ошибки и объяснения влияют на взаимодействие в группе, состоящей из людей и робота.
Гаджеты
До выхода Ryzen 4000 осталось недолго: первые ноутбуки на Renoir доступны для предзаказа
В самом начале этого года компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000-й серии (Renoir), однако не сообщила, когда именно ждать выхода ноутбуков на их основе.
Экономика
Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля
Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.
Футбол
«Аталанта» снова обыграла «Валенсию»
«Аталанта» одержала победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Политика
Эксперт рассказал, какой козырь скрывал Путин
Настоящим «козырем» стало обнуление президентских сроков после принятия новой Конституции, рассказал корреспонденту «Росбалта» доцент кафедры политической психологии факультета психологии СПбГУ Александр Конфисахор.
Общество
Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Focus, немецкие врачи установили сразу пять причин пить воду натощак.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.