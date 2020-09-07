В Турции запретили ездить в общественном транспорте стоя
В Турции не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил президент республики Тайип Эрдоган.В источнике
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В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте
Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
РИА Новостивчера в 13:08
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