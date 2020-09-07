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Взгляд.ру
Взгляд.ру

В Турции запретили ездить в общественном транспорте стоя

В Турции не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил президент республики Тайип Эрдоган.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
РИА Новостивчера в 13:08
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Московский Комсомолец

Власти Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте

Московский Комсомолец20:34
Газета.Ru

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 14:27
ТАСС

В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте из-за коронавируса

ТАССвчера в 14:24
RT на русском

В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 14:10
РЕН ТВ

В транспорте Турции ввели запрет на поездки стоя из-за COVID

РЕН ТВвчера в 13:12
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

РИА Новостивчера в 13:08
Московский Комсомолец Турция

У экс-премьер-министра Турции Йылдырыма выявлен коронавирус

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:05

Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

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RT на русскомвчера в 10:28
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Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

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RT на русскомвчера в 11:38
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Меркель не исключает введения санкций против «Северного потока-2»

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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily5 сентября в 22:25
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Аналитики оценили вклад угрозы санкций в ослабление рубля

«Без новостей последних двух-трех недель курс рубля составил бы около 72,5 руб. за доллар, то есть цена дополнительных внешнеполитических рисков сейчас — почти 3,5 руб. за доллар», — оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
РБК17:00
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