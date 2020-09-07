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Взгляд.ру
Взгляд.ру

В Турции запретили ездить в общественном транспорте стоя

В Турции не будут разрешаться поездки стоя в общественном транспорте в связи с ростом заболеваемости COVID-19, заявил президент республики Тайип Эрдоган.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
РИА Новостивчера в 13:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 14:27
ТАСС

В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте из-за коронавируса

ТАССвчера в 14:24
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

РИА Новостивчера в 13:08
Фонтанка.Ру

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Фонтанка.Рувчера в 13:28
РЕН ТВ

В транспорте Турции ввели запрет на поездки стоя из-за COVID

РЕН ТВвчера в 13:12
RT на русском

В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 14:10
Московский Комсомолец Турция

У экс-премьер-министра Турции Йылдырыма выявлен коронавирус

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:05

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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова была задержана около почты, когда пошла за уведомлениями из КГБ и МВД, рассказал ее коллега по совету Максим Знак.
РИА Новостивчера в 11:43
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ИА Красная Веснавчера в 02:49
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РИА Новостивчера в 01:00
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Известиявчера в 16:27
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RT на русскомвчера в 11:22