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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
РИА Новостивчера в 13:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19

Газета.Ruвчера в 14:27
ТАСС

В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте из-за коронавируса

ТАССвчера в 14:24
Фонтанка.Ру

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Фонтанка.Рувчера в 13:28
RT на русском

В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 14:10
РЕН ТВ

В транспорте Турции ввели запрет на поездки стоя из-за COVID

РЕН ТВвчера в 13:12
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

РИА Новостивчера в 13:08
Московский Комсомолец Турция

У экс-премьер-министра Турции Йылдырыма выявлен коронавирус

Московский Комсомолец Турциявчера в 04:05

Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника
RT на русскомвчера в 11:38
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Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
РИА Новостивчера в 10:10
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.рувчера в 06:37

Куарежма стал игроком «Витории Гимараэш»

Последний год Куарежма выступал за турецкий клуб «Касымпаша», в составе которого он сыграл 26 матчей и забил четыре гола, Рикарду покинул клуб на правах свободного агента, таким образом, «Витории Гимараэш» он достался бесплатно.
Евро-футбол.рувчера в 14:58

ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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