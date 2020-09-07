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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Проезд стоя в общественном транспорте Турции запрещен в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил президент республики Тайип Эрдоган. Как сообщил ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в стране достигла второго пика.
РИА Новости13:08
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Газета.Ru

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте из-за COVID-19

Газета.Ru14:27
РИА Новости

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

РИА Новости13:08
RT на русском

В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

RT на русском14:10
Московский Комсомолец

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Московский Комсомолец13:47
Фонтанка.Ру

В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Фонтанка.Ру13:28
РЕН ТВ

В транспорте Турции ввели запрет на поездки стоя из-за COVID

РЕН ТВ13:12
ТАСС

В Турции запретили проезд стоя в общественном транспорте из-за коронавируса

ТАСС14:24

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
REGNUM05:09
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