Коронавирус

РБКРБКВ Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

Ранее в рамках борьбы с распространением коронавируса Турция уже ввела ряд ограничительных мер. С 28 марта страна полностью приостановила на неопределенный срок международное авиасообщение, а пемеремещаться между городами жители могут лишь с разрешения местных властей.
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В Турции запретили выходить из дома жителям младше 20 лет

РБК16:41

В Турции закрыли 30 городов и обязали жителей носить медицинские маски

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В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

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Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу

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Турецкие власти обязали граждан носить маски в общественных местах

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30 крупных городов Турции закрывают на фоне пандемии

Газета.Ru13:40

Эрдоган закроет 30 городов в Турции из-за коронавируса

Московский Комсомолец13:37
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 18:54, Ашберн
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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции.
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Россия полностью приостанавливает международное авиасообщение

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Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
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В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Группа Little Big даст онлайн-концерт

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман желают стабилизации нефтяного рынка, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с представителями американской энергетики в Белом доме, 3 апреля передает Reuters.
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В Сербию вылетел седьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью

Седьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 18:26
Общество

Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров

На фоне ограничений из-за пандемии коронавируса участники рынка онлайн-торговли пожаловались на помехи для работы курьеров.
Мой Брянск 04:31
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Академик РАН: коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда

Человечеству стоит осознать, что коронавирус нового типа останется с ним навсегда.
Московский Комсомолец 18:17
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Трамп: США хотят заполнить все ёмкости нефтью, пока цена низкая

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены заполнить все емкости нефтью, пока ее стоимость низкая.
Московский Комсомолец 16:39
Экономика

Возведение новостроек может затянуться на 9 месяцев

Застройщиков освободят от уплаты неустойки за срыв сроков сдачи жилых домов, а перевод затянувшихся строек в разряд проблемных притормозится.
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Общество

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга перешли на удаленную работу

Сотрудники администрации Санкт-Петербурга в связи с ограничениями в городе из-за коронавируса частично перешли на работу в удаленном режиме.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую тест-систему для выявления коронавируса.
Lenta.ru 16:48
Гаджеты

Honor View 30 Pro можно заполучить за 1 рубль в честь юбилея бренда

В рамках акции, которая пройдет по этому поводу, пользователи имеют возможность выиграть смартфон Honor View 30 Pro численностью семь единиц, а также фитнес-браслеты Band 5, Bluetooth-наушники Sport Pro AM66, смарт-часы Magic Watch 2 46 mm, а также купоны на получение скидки в сумме 500/800/1000 рублей.
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Власти США призвали американцев носить тканевые маски от вируса

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«С НХЛ уже все решил, ищу дом в Нью-Йорке». Лидер «Автомобилиста» Голышев уедет через год, несмотря на 4-летний контракт

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Перенесен релиз The Last of Us: Part 2

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Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
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Американские военные расширяют участие в борьбе с коронавирусом

Расширить участие в борьбе с коронавирусом в США готовятся американские военные.
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После обращения Путина четыре губернатора ушли в отставку

Уже четыре губернатора подали в отставку после обращения президента Владимира Путина.
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Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
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Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
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Тульские власти продлили режим повышенной готовности

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Динамо (Минск) — Торпедо-БелАЗ 2:0

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