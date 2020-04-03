Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.
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Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.
ТАСС 12:51
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Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

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Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
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Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
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Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
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В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах

Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
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В Курской области подтвержден новый случай коронавируса

По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.
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Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

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Политика

Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
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Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
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В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

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В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
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В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
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