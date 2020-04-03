Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Общество ЦБ разрешил выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт ЦБ РФ временно разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции.

Политика В России третий губернатор за день ушел в отставку Летом 2019 года источники РБК сообщали, что Орлов уйдет с поста главы региона после попадания в первую пятерку антирейтинга губернаторов, который составляла администрация президента.

Политика Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Общество В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом.

Общество Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.

Политика Лукашенко допустил создание единой валюты с Россией В марте Владимир Путин заявил, что Белоруссия остается суверенной страной, несмотря на процесс строительства Союзного государства с Россией.

Политика Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа.

Здоровье Зараженных коронавирусом в Бурятии стало больше Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.

Гаджеты В РФ Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.

Происшествия В Курской области подтвержден новый случай коронавируса По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.

Политика Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.