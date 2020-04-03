Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургВ Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет
Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.
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Общество
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Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.
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Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
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Количество больных коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на пять человек, сейчас в республике 30 подтвержденных случаев, еще у шести человек подозрение на COVID-19, сообщила пресс-службу регионального Минздрава.
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Возвращаясь к «Кошелек Pay», то этот сервис позволит пользователям смартфонов Huawei совершать бесконтактную оплату своих покупок.1 Стоит отметить, что данный сервис запустили во второй половине прошлого года и он доступен для пользователей MasterCard.
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По сведениям областного комитета здравоохранения, коронавирус подтвердился у пожилой жительницы одного из районов Курской области, которую ранее доставили в облбольницу с подозрением на инфаркт миокарда.
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Политика
Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Муж пропавшей Дэвид Маккин подтвердил изданию эту информацию.
Общество
В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
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В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
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Общество
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Шоу-бизнес
Тимати не включил Решетову в свое завещание
Рэпер распределил имущество между детьми, мамой и братом Основатель Black Star, 36-летний Тимати, уже позаботился о распределении своего наследства.