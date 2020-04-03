Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Происшествия В Челябинске задержана замминистра строительства Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.

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Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

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Транспорт В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.

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Авто «АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в апреле При покупке LADA Granta скидка может составить до 20 тысяч рублей, а в случае с другими моделями LADA она будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.