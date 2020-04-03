Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургВ Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет
Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.
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Хоккей
«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ через один сезон
Хоккейный клуб «Адмирал» планирует вернуться в КХЛ через один сезон, сообщила 3 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Происшествия
В Челябинске задержана замминистра строительства
Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
Наука
Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
Кино
Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод
Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Игры
Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Происшествия
В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Космос
«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы
Астрономы при помощи трех космических телескопов нашли один из лучших кандидатов в черные дыры промежуточной массы на сегодняшний день.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Общество
Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа
Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
Транспорт
В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования
В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Политика
В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
Общество
В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек
По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Здоровье
Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
Общество
Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США
По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
Общество
Правила поведения при ЧС утверждены правительством
На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Спорт
Вяльбе сравнила некоторых российских лыжниц с туристками
Женской сборной России по лыжным гонкам предоставляются лучшие условия для тренировок, но многие спортсменки выступают в роли туристок, заявила в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Общество
«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов
Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в апреле
При покупке LADA Granta скидка может составить до 20 тысяч рублей, а в случае с другими моделями LADA она будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.
Армия и оружие
100 лет назад барон Врангель был избран преемником генерала Деникина
Футбол
Широков – о Шюррле: закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю
Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти
Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Общество