Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.
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В Турции обязали граждан носить маски в общественных местах

Московский Комсомолецвчера в 20:25

В Турции введен комендантский час для молодежи

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В Турции закрыли 30 городов и обязали жителей носить медицинские маски

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Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу

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В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

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30 крупных городов Турции закрывают на фоне пандемии

Газета.Ruвчера в 13:40
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Хоккей

«Адмирал» собирается вернуться в КХЛ через один сезон

Хоккейный клуб «Адмирал» планирует вернуться в КХЛ через один сезон, сообщила 3 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
ИА Красная Весна вчера в 17:34
Происшествия

В Челябинске задержана замминистра строительства

Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
REGNUM вчера в 04:45
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Кино

Автор фан-сериала по Warhammer 40,000 выпустил последний эпизод

Вашингтон, 3 апреля 2020, 16:29 — REGNUM На YouTube-канале Astartes 3 апреля вышла пятая часть одноимённой серии короткометражный фан-фильмов по мотивам вселенной Warhammer 40,000.
REGNUM вчера в 09:29
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Игры

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru вчера в 07:12
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Космос

«Хаббл» помог найти неуловимую черную дыру промежуточной массы

Астрономы при помощи трех космических телескопов нашли один из лучших кандидатов в черные дыры промежуточной массы на сегодняшний день.
N+1 01 апреля в 12:08
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

РИА Новости вчера в 22:24
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Транспорт

В РЖД отменят 53 поезда дальнего следования

В РЖД было принято решение временно отменить 53 поезда дальнего следования. Кроме того, сокращена периодичность рейсов 37 поездов.
Тульская служба новостей вчера в 03:54
Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 16 обстрелах в Донбассе за сутки

Украинские силовики заявили в субботу, что зафиксировали 16 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:27
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Общество

В России за сутки заболели коронавирусом еще 601 человек

По состоянию на 10:30 утра 3 апреля, за сутки в России подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах.
Городской репортер вчера в 03:57
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье

Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
АБН вчера в 13:42
Общество

Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
РИА Новости вчера в 22:26
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Спорт

Вяльбе сравнила некоторых российских лыжниц с туристками

Женской сборной России по лыжным гонкам предоставляются лучшие условия для тренировок, но многие спортсменки выступают в роли туристок, заявила в интервью РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
РИА Новости 02 апреля в 06:35
Общество

«Аэрофлот» сокращает частоту внутренних полётов

Авиакомпания «Аэрофлот» с понедельника, 6 апреля, сократит частоту внутренних рейсов из-за снижения спроса.
RT на русском вчера в 15:22
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA в апреле

При покупке LADA Granta скидка может составить до 20 тысяч рублей, а в случае с другими моделями LADA она будет варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.
Народные новости 00:29
Армия и оружие

100 лет назад барон Врангель был избран преемником генерала Деникина

Газета.Ru вчера в 04:44
Футбол

Широков – о Шюррле: закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю

Последние два года где-то скитается, у него в Дортмунде не получилось. Закончить можно в «Спартаке», я по себе знаю.
Чемпионат 00:41
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Хотя Трамп на брифинге уклонился от прямых ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", источники СИИ сообщают, что эта мера пока не предусмотрена.
Интерфакс вчера в 23:33
Общество

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в побоях

Национальная служба новостей вчера в 05:12
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