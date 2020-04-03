Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.

В Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Общество Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.

Здоровье Об опасных советах по защите от коронавируса предупредили россиян Различного рода рекомендации и советы из сети интернет по защите от коронавирусной инфекции могут стать не только бесполезными, но и очень опасными для жизни, информирует издание «Российская газета».

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.

Происшествия В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания в возрасте 93 лет, сообщает в субботу правительство региона.

Общество Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Общество В России более 205 тысяч человек находятся под наблюдением Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России находятся 205 612 человек, проведено уже более 639 тысяч тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.