Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет

Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.
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Новые меры: Эрдоган закрыл 31 город на въезд и выезд

Московский Комсомолец Турция03:48

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В Турции закрыли 30 городов и обязали жителей носить медицинские маски

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Турецкие власти запретили людям младше 20 лет выходить на улицу

News.ruвчера в 13:56

В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

ТАССвчера в 13:50

30 крупных городов Турции закрывают на фоне пандемии

Газета.Ruвчера в 13:40
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Различного рода рекомендации и советы из сети интернет по защите от коронавирусной инфекции могут стать не только бесполезными, но и очень опасными для жизни, информирует издание «Российская газета».
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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Lenta.ru 03:55
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Последние три из 11 запланированных Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетели в субботу в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Российская газета вчера в 23:24
Происшествия

Новых заболевших коронавирусом на Кубани не выявлено

Двое ранее заболевших выздоровели и выписаны домой.
Администрация Краснодарского края 02 апреля в 02:17
Политика

ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга Путина после нового обращения к нации

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Газета.Ru вчера в 10:12
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Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
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Международная федерация футбола приняла решение увеличить ограничение по возрасту для футболистов, которые готовятся выступить на Олимпийских играх в Токио, до 24 лет.
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По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
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В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
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Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

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Виктория Боня раскритиковала внешность Алены Шишковой Виктория Боня высказалась о внешности Алены Шишковой.
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Смолов: оригинальный царь — Мостовой, а я Федька из Саратова

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