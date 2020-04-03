Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургВ Турции запретили выходить на улицу жителям младше 20 лет
Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу, 3 апреля, обратился к жителям республики и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. Так, на 15 дней в стране будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак.
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Различного рода рекомендации и советы из сети интернет по защите от коронавирусной инфекции могут стать не только бесполезными, но и очень опасными для жизни, информирует издание «Российская газета».
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Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Испания опередила Италию по числу заразившихся коронавирусом
По данным Минздрава Испании, по меньшей мере 117 710 случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в стране с начала распространения инфекции, погибли 10 935 человек, выздоровели – 30 513 пациентов.
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Общество
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Врач дал интервью турецкому изданию Sözcü, в котором заявил, что вода играет важную роль в процессе метаболизма в теле и при доставке питательных веществ к клеткам.
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