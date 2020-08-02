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Известия
Известия

Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19

Турецкие отели продолжат работу, даже если среди гостей выявят больных коронавирусом. Об этом «РИА Новости» рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в воскресенье, 2 августа. По его словам, весь персонал турецких отелей знает, как действовать при выявлении зараженных постояльцев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Россия с первого августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
РИА Новости20:21
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Коммерсантъ

Турецкие отели обещали не повышать цены в этом сезоне

Коммерсантъ21:01
Газета.Ru

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Газета.Ru20:22
Известия

Отели Турции решили не закрываться при выявлении клиентов с COVID-19

Известия21:56
RT на русском

Отельер рассказал о ценах на отдых в Турции

RT на русском20:28
Lenta.ru

Раскрыты особенности отдыха в Турции в нынешнем сезоне

Lenta.ru21:00
Общественная служба новостей

В Турции пообещали не повышать цены на отдых

Общественная служба новостей20:51
Собеседник

Из турецких отелей исчезнет шведский стол: новые правила питания огорчат россиян

Собеседниквчера в 10:38

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

В одном из номеров туристической базы «Глобус» в Алтайском крае в пятниц, 31 июля были обнаружены четыре тела — погиб начальник сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосиф Клеменский с семьей.
Kursk.comвчера в 02:03

Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ruвчера в 04:55
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