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Турецкие отели продолжат работу, даже если среди гостей выявят больных коронавирусом. Об этом «РИА Новости» рассказал глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в воскресенье, 2 августа. По его словам, весь персонал турецких отелей знает, как действовать при выявлении зараженных постояльцев.В источнике
С чего всё началось
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АНКАРА, 2 авг — РИА Новости. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Россия с первого августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
РИА Новости20:21
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