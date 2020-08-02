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Газета.Ru
Газета.Ru

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".В источнике
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РИА Новости

В Турции пообещали не повышать цены на отдых в этом сезоне

АНКАРА, 2 авг - РИА Новости. Цены на отдых в турецких отелях после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне прошлого года, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр. Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
РИА Новости20:21
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Комсомольская правда

В Турции пообещали в этом сезоне не повышать цены на отдых

Комсомольская правда21:20
Газета.Ru

В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне

Газета.Ru20:22
Lenta.ru

Раскрыты особенности отдыха в Турции в нынешнем сезоне

Lenta.ru21:00
URA.Ru

Российским туристам рассказали о ценах в турецких отелях

URA.Ru20:44
RT на русском

Отельер рассказал о ценах на отдых в Турции

RT на русском20:28
Коммерсантъ

Турецкие отели обещали не повышать цены в этом сезоне

Коммерсантъ21:01
РЕН ТВ

Цены на отдых: турецкие отельеры успокоили российских туристов

РЕН ТВ20:08

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ИА Красная Весна31 июля в 11:45
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