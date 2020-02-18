Армия и оружие
ИзвестияВ Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
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Партия Эрдогана: Турция готова вытеснить сирийские войска на оговоренные в Сочи позиции
Московский Комсомолец Турция07:41
В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Комсомольская правда08:52
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