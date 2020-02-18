Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
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